Rob Gronkowski sur le point de signer avec la WWE

Kirby Lee-USA TODAY Sports

L’ancien soldat des New England Patriots Rob Gronkowski revient au sport, mais cette fois-ci, ce sera avec la WWE. Gronkowski serait en train de finaliser un accord pour rejoindre la WWE, selon Marc Raimondi d’ESPN.

Gronkowski est en pourparlers avec la société de lutte et pourrait apparaître sur WWE SmackDown d’ici le 20 mars, selon ESPN. Le joueur de 30 ans a fait des apparitions à la WWE dans le passé, y compris dans WrestleMania 33 en 2017, mais sera désormais beaucoup plus impliqué.

L’ancienne star de la NFL et l’icône des Patriots a taquiné un retour de la NFL la saison dernière, préparant même une grande annonce pour les fans de la NFL. Cependant, il a finalement confirmé qu’il ne retournerait pas chez les Patriots en 2019 et ne faisait que promouvoir un accord avec le CBD.

Alors que certains avaient espéré que Gronkowski pourrait revenir dans la NFL en 2020, une décision qui pourrait aider les Patriots à convaincre Tom Brady de rester, le prochain accord de la WWE pourrait exclure cela.

Gronkowski a pris sa retraite en tant que triple champion du Super Bowl et a remporté cinq fois les honneurs de la première équipe All-Pro. Il a terminé sa carrière avec 79 touchés au total et 7 861 verges sur réception en neuf saisons et sera finalement inscrit au Temple de la renommée du football professionnel.