Rob Van Dam révèle ce que Vince McMahon lui a dit à propos des prises de vue sur chaise

L’ancien champion de la WWE, Rob Van Damn, a récemment été invité sur «The Steve Austin Show» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Pourquoi il n’a pas levé les mains en prenant des photos de chaise:

J’ai été formé pour vraiment y croire, pour vraiment croire au moment présent, vous savez ce que je veux dire, donc j’aime penser que cela se reflète dans mon travail, et donc ça fait partie de celui-ci. Je crois toujours en ce que je fais quand je suis là-bas. C’est ça. Je ne recommanderais à personne de le faire.

Vince McMahon lui disant de commencer à lever les mains lors de la prise de vue en fauteuil roulant:

Quand je suis arrivé à la WWE, une fois, je passais par un gorille et Vince McMahon a dit: “ Quand vous prenez ces photos de chaise, vous lève les mains. ” Et je me suis dit: “ Oh, c’est cool, c’est tout le monde, Vince . “Il a dit:” Non, tu m’écoutes, tu lèves les mains. “Je vais,” Mais je fais ça tout le temps et c’est la seule fois que tu as jamais eu, ce genre de, dit quelque chose comme à distance comme cette.’

Puis il dit: “Maintenant, écoute, je suis ton père, je te le dis, tu lèves les mains.” Et puis ça a fini par passer et j’étais comme, d’accord, c’est le patron, il me paie pour mettre mon les mains en l’air, je pense que je peux le faire. C’était probablement après avoir été là-bas et avoir traversé l’ère du titre Hardcore et l’ère ECW, j’aurais peut-être été là une minute, je ne sais pas, mais je dis juste, il l’a dit, Vince.

