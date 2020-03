ROH annonce l’annulation de Meet & Greet à Las Vegas

ROH a annoncé que l’événement de rencontre et de bienvenue prévu qui devait avoir lieu aujourd’hui au Las Vegas Fight Shop a été annulé en raison du coronavirus. Vous pouvez lire l’intégralité de la déclaration ici:

«Chère famille ROH, en raison des développements les plus récents concernant COVID-19, le Meet & Greet d’aujourd’hui avec Marty Scurll et PCO @LVFightShop n’aura PAS lieu. La sécurité et la santé de nos fans, de nos talents et de notre personnel sont toujours une priorité absolue. Nous apprécions votre compréhension à ce sujet. »

