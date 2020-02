ROH annonce un match par équipe de six joueurs pour son événement Supercard of Honor

Ring of Honor a envoyé le tweet suivant, annonçant un match par équipe de six joueurs pour leur événement Supercard of Honor. Mexisquad (Bandido, Flamita et Rey Horus) contre Will Ospreay, Rocky Romero et Amazing Red est maintenant confirmé.

ROH Supercard of Honor a lieu le 4 avril à Lakeland, en Floride.

Signé pour #SupercardOfHonor le 4 avril à Lakeland, en Floride! #Mexisquad @bandidowrestler @flamita_dtu @rey_horus vs @WillOspreay @azucarRoc @ AmazingRed1

Les tickets sont en vente maintenant!

🎟 https://t.co/il2UIg12O1

Streaming EN DIRECT pour #HonorClub pic.twitter.com/kxooJAEl6M

– Lutte ROH (@ringofhonor) 5 février 2020

