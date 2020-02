ROH annonce un nouveau match par équipe pour son événement à la carte du 18e anniversaire

ROH a envoyé le communiqué de presse suivant, notant que Dalton Castle et Joe Hendry vs the Briscoes auront lieu lors de leur événement du 18e anniversaire à Las Vegas, NV le 13 mars:

DALTON CASTLE ET JOE HENDRY RENCONTRENT LES BRISCOES AU 18E ANNIVERSAIRE

Dalton Castle et Joe Hendry cherchent à se démarquer du peloton dans la division par équipe, et ils auront l’occasion de le faire lorsqu’ils affronteront Jay et Mark Briscoe au 18e anniversaire de Las Vegas le 13 mars.

Castle et Hendry ont montré qu’ils étaient une équipe exceptionnelle, mais le duo divertissant a obtenu des résultats mitigés pendant leur courte période en tant qu’unité, car ils n’ont pas toujours été sur la même longueur d’onde.

Leur plus grande victoire à ce jour a été un match à trois en janvier, alors qu’ils l’emportaient sur les Briscoes et PJ Black et Brian Johnson. Les Briscoes n’ont pas pris en compte l’arrivée dans ce combat. Vaincre les 11 anciens champions ROH World Tag Team dans un match de tag traditionnel sera un plus grand défi pour Castle et Hendry.

Les Briscoes, qui ont récemment été élus ROH Tag Team of the Decade, continuent de placer la barre dans la compétition par équipe, qu’ils aient la ceinture ou non. Ils ont juste eu une autre performance volante lorsqu’ils ont vaincu MexaBlood (Bandido et Flamita) à Free Enterprise le 9 février.

Castle et Hendry remporteront-ils une victoire décisive? Ou les Dem Boys se rapprocheront-ils du titre n ° 12? Rejoignez-nous en direct à Las Vegas ou en streaming pour HonorClub pour le découvrir!