ROH confirme sa série hebdomadaire «Wildcard Wednesday»

ROH a envoyé le communiqué de presse suivant, confirmant sa série hebdomadaire «Wildcard Wednesday». Vous pouvez consulter l’annonce officielle ci-dessous:

Ring of Honor lancera bientôt une nouvelle fonctionnalité hebdomadaire appelée Wildcard Wednesday, qui consistera en des matchs de tag multi-personnes entre des équipes sélectionnées au hasard.

Pensez au match annuel de surprise de Noël de ROH, uniquement sans les chapeaux de Père Noël.

Les matchs seront enregistrés lors d’événements ROH avant le début de la diffusion en direct, puis diffusés sur la chaîne YouTube de ROH et HonorClub. Les premiers matchs de Wildcard mercredi auront lieu à Bound By Honor le 28 février à Nashville, Tenn., Et à Gateway To Honor le 29 février à St. Louis.

Tout le monde sur la liste active de ROH est éligible pour être sélectionné pour participer aux matchs du Wildcard mercredi, ce qui signifie que l’ami et l’ennemi pourraient être du même côté et que les amis pourraient être de côtés opposés.