ROH COO Joe Koff pourparlers Marty Scurll reprendre Creative, partenariat avec la NWA

ROH COO Joe Koff a parlé d’un large éventail de sujets lors d’une interview avec Fightful. Voici les faits saillants:

Marty Scurll conduisant leur réservation:

“Nous ne le prenons pas à la légère et nous sommes très, très heureux d’avoir Marty [Scurll]. Mais je pense que cela dépend vraiment de qui nous sommes et de qui il est. Vous savez, il ne fait aucun doute que Marty fait partie intégrante de nos plans pour aller de l’avant. Il nous apporte non seulement cette stimulation créative, mais je pense qu’il croit en Ring of Honor. Il aime ce que nous faisons. Il sait ce que nous défendons. Il représente cette marque et c’est son opportunité de dire aux fans et de dire à ses collègues que “ Ring of Honor est pertinent, Ring of Honor est toujours présent, Ring of Honor est authentique et je veux en faire partie. «»

Leur partenariat avec la NWA:

«Nous avons de très bonnes relations avec une promotion comme la NWA et nous avons travaillé avec eux dans le passé. Ils aiment travailler certains programmes et nous pensons qu’il est avantageux pour les deux promotions de partager le talent et certains scénarios qui ont du sens pour les deux parties. Tant que cela existe, je pense qu’il y aura toujours une attitude ouverte envers ce genre de choses. »