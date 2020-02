ROH News – Paul London se prépare pour un événement “passé contre présent”, et bien plus

Ring of Honor a annoncé le début des mercredis Wildcard. Il y aura des matchs de plusieurs personnes entre des équipes sélectionnées au hasard. N’importe qui sur la liste peut être choisi pour les matchs. Ils seront enregistrés avant les événements en direct de ROH, puis diffusés sur Youtube. Les premières enregistrements ont lieu à Bound By Honor (28 février à Nashville) et Gateway To Honor (29 février à St. Louis).

Paul London participera à l’événement ROH «Past vs. Present». Voici la programmation mise à jour:

* Alex Shelley et Matt Sydal contre Marty Scurll et Flip Gordon

* Xavier contre Jay Lethal

* Homicide contre Brody King

* Doug Williams contre Jonathan Gresham

* Mark Briscoe contre Jay Briscoe

* Delirious et Grizzly Redwood contre Joe Hendry et Dalton Castle

* Havanna Pitbulls contre Mexablood

* Sumie Sakai contre Nicole Savoy

* John Walters contre Mark Haskins

Paul London fera une apparition spéciale au #PastvsPresent le 14 mars à Las Vegas au Sam’s Town Live!

ROH a publié la dernière édition de sa série «Throwback Thursday», mettant en vedette un match entre Marty Scurll contre Dragon Lee contre Will Ospreay de Final Battle 2016: