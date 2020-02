ROH organisera un tournoi pour couronner la nouvelle championne féminine

ROH a émis ce qui suit:

Une nouvelle ère passionnante de lutte féminine dans Ring of Honor est imminente.

Pour souligner l’engagement de ROH envers la lutte féminine, un nouveau championnat du monde féminin du Ring of Honor a été créé. Ce titre remplacera le titre des femmes d’honneur et portera le plus grand prestige car seuls les meilleurs concurrents gagneront son or.

Le tournoi qui couronnera le champion inaugural commence par huit matchs de première ronde à «Quest For Gold» le vendredi 24 avril à la 2300 Arena de Philadelphie. Le tournoi mettra en vedette des talents du monde entier, y compris de nouveaux visages qui n’ont jamais participé à ROH.

Les billets «Quest For Gold» seront mis en vente le mercredi 19 février à 10 h HE pour les membres du HonorClub et le vendredi 21 février à 10 h HE pour le grand public.

Le premier match féminin de l’histoire de ROH a eu lieu en 2002, la première année d’existence de l’entreprise. Dans les années qui ont suivi, certaines des meilleures lutteuses du sport ont concouru dans un ring ROH, dont Sara Del Rey, Mickie James, Amazing Kong, Mercedes Martinez, MsChif, Cheerleader Melissa et Daizee Haze, qui ont toutes ouvert la voie au courant génération de talents féminins dans ROH.

Le Championnat du monde féminin ROH amènera la lutte féminine au ROH au plus haut niveau. Ne manquez pas votre chance d’assister à l’histoire en devenir à Quest for Gold!

ROH PRÉSENTE QUEST FOR GOLD

VENDREDI 24 AVRIL 2020

HEURE DU CLOCHE: 19 h 30 HE

2300 ARENA

PHILADELPHIA, PA