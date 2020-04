ROH propose désormais tous les événements PPV avec un abonnement au Honor Club

Ring of Honor a annoncé quelques changements à ses services d’abonnement au Honor Club.

ROH a annoncé que la progression de tous les événements à la carte de ROH sera incluse dans l’abonnement au Honor Club de 9,99 $. Vous pouvez lire l’annonce complète ci-dessous:

ROH DÉVOILE LA PREMIÈRE VAGUE D’AMÉLIORATIONS À L’HONORCLUB

Dans le cadre de l’engagement continu de Ring of Honor à faire d’HonorClub le meilleur service d’abonnement en lutte professionnelle, la société a mis en œuvre de nouvelles fonctionnalités intéressantes, efficaces immédiatement.

Ne manquez plus jamais un moment – Maintenant, à partir de seulement 9,99 $ / mois, chaque ROH pay-per-view est inclus avec TOUS les abonnements. Lorsque ROH revient à présenter des événements en direct, TOUS les membres du HonorClub peuvent regarder chaque émission en direct en direct. De plus, tous les événements passés à la carte sont désormais disponibles pour tous les membres, y compris la bataille finale de l’année dernière, Death Before Dishonor, Best in the World, Crockett Cup et G1 Supercard.

Les Archives – HonorClub commence à ajouter à sa bibliothèque d’événements historiques. Un certain nombre d’événements ROH de 2010 sont maintenant disponibles et le contenu continuera d’être ajouté au cours des deux prochains mois après sa finalisation pour publication.

Menus de match – Une autre caractéristique du nouveau et amélioré HonorClub est l’ajout de menus de match, qui permettront aux utilisateurs de passer à leurs matchs préférés à partir du lecteur vidéo. Cela ne fonctionne actuellement que lorsque vous regardez via rohhonorclub.com sur votre ordinateur ou appareil mobile, MAIS il est prévu de fournir cette expérience sur les applications, ainsi que de rendre les matchs consultables sur la plate-forme. Les menus de match sont actuellement disponibles pour les événements ROH 2020 et seront disponibles pour tous les spectacles remontant à 2016 dans les semaines à venir. Découvrez cette nouvelle fonctionnalité maintenant en ouvrant votre émission 2020 préférée et en trouvant l’icône de menu dans la barre de fonctions du lecteur vidéo.