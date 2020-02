ROH ramène son championnat pur, tournoi prévu pour avril

ROH a envoyé le communiqué de presse suivant, révélant qu’ils ramèneront le Pure Championship. Ils organiseront un tournoi pour couronner un nouveau champion en avril:

Ring of Honor ramène le Pure Championship!

Un tournoi pour couronner le premier Pure Champion en près de 14 ans commence par des matchs de premier tour à Pure Excellence à Columbus, Ohio le vendredi 10 avril et à Pittsburgh le samedi 11 avril.

Les billets pour les deux spectacles Pure Excellence seront mis en vente le mercredi 5 février à 10 h HE pour les membres du HonorClub et le vendredi 7 février à 10 h HE pour le grand public.

Le titre pur a été créé en 2004. Dans les matchs disputés selon les règles pures, les coups de poing fermés étaient illégaux, et chaque compétiteur avait droit à trois bris de corde pour arrêter les soumissions et les chutes pendant le match; après cela, les chutes et la soumission sur ou sous les cordes seraient légales.

AJ Styles a vaincu CM Punk en finale de tournoi pour devenir le premier Pure Champion. Le titre a ensuite été détenu par des stars telles que Samoa Joe, Jay Lethal et Nigel McGuinness. En août 2006, Bryan Danielson, alors champion du monde ROH, a battu McGuinness pour unifier les titres.

La nouvelle star du Japon Pro-Wrestling Will Ospreay a récemment créé un buzz Twitter lorsqu’il a exprimé son amour pour le ROH Pure Championship et a déclaré que “ce serait cool s’ils le ramenaient avec des règles mises à jour”.

Le compte Twitter officiel de ROH a répondu en demandant: «Faut-il le ramener?» Et la réponse des fans a été un oui retentissant.

Ne manquez pas votre chance de voir l’histoire en devenir à Columbus et Pittsburgh!