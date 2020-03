Roman règne “longtemps” après WrestleMania 36

WWE.com

Roman Reigns s’est retiré de WrestleMania 36 la semaine dernière, se retirant d’un match de championnat universel prévu avec Goldberg, car ses deux batailles contre la leucémie signifient qu’il est immunodéprimé et plus vulnérable à la crise sanitaire mondiale.

Plus de pouvoir pour lui – la compétition ne valait pas le risque.

Maintenant, on pense que “The Big Dog” pourrait être absent de la WWE pendant “longtemps”, avec Dave Meltzer notant, à juste titre, que “ce n’est pas à propos de WrestleMania, c’est à peu près longtemps après WrestleMania.”

Le Wrestling Observer a poursuivi, ajoutant que l’absence de Reigns pourrait durer au-delà du point où “nous allons à nouveau dans les restaurants” et sur le territoire du vaccin. Les experts médicaux estiment qu’un développement pourrait prendre jusqu’à 18 mois.

Reigns a publié lundi une déclaration sur son retrait de WrestleMania sur Instagram: –

“Pour tous mes fans, je suis désolé de ne pas avoir pu participer cette année et présenter un spectacle et divertir, mais parfois les choses sont plus importantes et j’ai dû faire un choix pour moi et ma famille. Mais peu importe quoi , vous savez déjà l’affaire, mec. Je suis prêt à retourner au travail. Et je prends juste ces temps, ce peu de temps que nous avons, pour construire l’extérieur et se rapprocher le plus possible de la perfection à l’intérieur.”

Quoi qu’il arrive ensuite, la santé de Roman l’emporte évidemment sur tout le reste. Espérons qu’il soit suffisamment en sécurité pour qu’il revienne le plus tôt possible.