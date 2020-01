Roman règne sur sa réaction au décès de Kobe Bryant

Roman Reigns s’est entretenu avec le LA Times lundi et a discuté de sa réaction émotionnelle à la mort tragique de Kobe Bryant et de la fille de Bryant dimanche. Vous pouvez voir les faits saillants et la vidéo ci-dessous:

Sur sa première réaction aux nouvelles: «En fait, j’ai découvert Minute Maid Park juste avant le Rumble. Hum, Triple H a reçu un SMS et il me l’a montré, et je ne le croyais pas, pour être honnête. Je suis fan des Lakers. J’ai regardé religieusement tout au long de sa carrière. Et j’ai toujours juste été un grand fan, un immense respect, mais je n’ai jamais vraiment pensé perdre quelqu’un comme ça – essentiellement un étranger. De toute évidence, une personnalité publique, et je l’ai vu et regardé. Mais il ne me connaissait pas et je ne le connaissais pas vraiment. Mais je ne savais pas que cela m’affecterait autant. Je veux dire, vraiment. Et en plus du Rumble étant juste une montagne russe émotionnelle à part entière, cela m’a vraiment attristé et m’a brisé le cœur. Et évidemment, vous savez, d’entendre la perte de Kobe et de sa fille aussi, GiGi. Mon cœur va simplement à sa femme, aux trois filles que vous connaissez, qui ont été laissées derrière, à toutes les familles impliquées et au pilote, sa famille. C’est juste une perte abrupte, et c’est vraiment juste, j’ai l’impression que ça a secoué le monde. “

A propos de l’émotion une fois qu’il est rentré du Rumble: «Je ne pensais pas que cela m’affecterait autant. Et j’ai légitimement – j’ai pleuré. Je suis rentré hier soir, je suis rentré chez moi juste après le Rumble. La première chose que j’ai faite quand je suis entrée dans ma maison a été, je suis montée dans la chambre de ma fille et je l’ai prise dans ses bras. Elle dormait, elle n’a aucune idée. Mais je l’ai prise dans ses bras pendant probablement trois, quatre, cinq minutes et je l’ai déchirée tout le temps. C’est juste, – vous devez vraiment être reconnaissant et reconnaissant, et profiter de chaque seconde que nous avons ici. Assurez-vous que vos proches savent qu’ils sont aimés, et s’il y a quelque chose que vous détenez à l’intérieur, essayez de pardonner et d’oublier, continuez et réparez tout type de négativité que vous avez dans votre vie. Parce qu’on ne sait jamais. La vie est courte et nous avons juste besoin de profiter de chaque seconde que nous avons. Alors mon cœur et mes condoléances vont à toutes les familles. C’est juste une période très triste. “

La superstar de la WWE @WWERomanReigns est un grand fan des Lakers et il a découvert la mort de Kobe Bryant avant le Royal Rumble de dimanche de @TripleH. Il est rentré chez lui immédiatement après l’événement et, à son retour, il est allé dans la chambre de sa fille. Elle dormait mais il l’a juste tenue et a pleuré. pic.twitter.com/2RKNT5tmzR

– L.A. Times Sports (@latimessports) 28 janvier 2020

(h / t 411Mania)