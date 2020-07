Roman Reigns affirme qu’il est la plus grande star de la WWE à offrir

JCC

Roman Reigns semble attendre avec impatience de retourner à la WWE, mais le temps n’est pas encore parfait. Il passe actuellement du temps à la maison en pleine quarantaine après être devenu père de jumeaux pour la deuxième fois de sa vie. À ce stade, il pense que sa famille devrait être la priorité pendant la pandémie de COVID-19.

Comme indiqué précédemment par ringsidenews.com, il n’y a pas encore de nouvelles sur le retour de Roman Reigns du côté de la WWE. En parlant à The Hindu, The Big Dog s’est demandé quand il pourrait probablement retourner à la WWE. Selon ses dires, il ne peut pas attendre pour « écraser les gens » et n’a pas non plus cessé de s’entraîner. Mais il veut juste attendre que la nouvelle pandémie de coronavirus se stabilise, ou qu’un vaccin sorte pour le virus mortel.

« Je suis prêt à écraser les gens si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis entraîné au cours de cette pandémie. Pour ce qui est de jouer devant une arène vide, c’est difficile et je félicite vraiment tous les gars et les filles qui le font. Tout ce que j’ai jamais appris était pour obtenir une réaction et interagir avec nos fans… c’est donc la partie la plus difficile. »

Rumeur: Braun Strowman abandonnera le titre universel de la WWE; Le règne de Roman revient?

Certaines personnes doutaient de son statut de première star de la WWE après son départ soudain lors de WrestleMania 36. Le joueur de la franchise aurait détérioré sa relation avec McMahon and Co au cours de l’absence soudaine et prolongée de la télévision. Mais Roman Reigns a confirmé qu’il était le gars le plus haut présent sur la liste.

«Mais en fin de compte, je vais y entrer et concourir au plus haut niveau… avec un peu de chance pour un titre. Plus précisément, le Championnat Universel. Sinon, je serai là pour prouver que je ne suis pas seulement le sommet de la montagne, mais je suis la montagne. je suis [WWE’s] la plus grande star, que je participe à l’émission ou non… j’ai donc tout à prouver et tout à perdre aussi. »

Coronavirus: plus de talents de la WWE veulent prendre des congés comme les règnes romains

Roman Reigns devait participer, puis vaincre Goldberg à WrestleMania 36 sur le Championnat Universel. Il s’est présenté pour enregistrer le match, mais une situation dans les coulisses s’est produite pour changer d’avis. Le Miz ne se sentait pas bien et il a décidé de rentrer chez lui au lieu de poursuivre la médaille d’or et d’être le haut de la liste de SmackDown pendant des semaines.

La WWE a alors décidé d’appeler Braun Strowman et de mettre l’or autour de son épaule. Maintenant que tout indique que Roman Reigns sera bientôt de retour pour récupérer la médaille d’or, les jours de Strowman en tant que champion sont comptés. Il est déjà au milieu d’une querelle contre Bray Wyatt qui pourrait coûter son règne en danger autour d’Extreme Rules ou de SummerSlam.