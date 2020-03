Roman Reigns confirme qu’il s’est retiré de WrestleMania 36

Roman Reigns ne contestera pas le champion universel WWE Goldberg à WrestleMania 36.

Reigns s’est retiré de son match la semaine dernière depuis qu’il est immunodéprimé de sa bataille contre la leucémie. Reigns était au Performance Center quand il a lui-même appelé pour se retirer du match.

Reigns a posté une vidéo sur Instagram où il a confirmé qu’il s’était bien retiré de WrestleMania 36. Voici ce qu’il a dit dans son intégralité:

Vous savez déjà ce qui se passe. C’est partout dans les nouvelles – les dirtsheets, peu importe comment vous les appelez – que j’ai retiré de WrestleMania. Et c’est drôle parce que depuis des années, des années, les gens se disent: «Ne te présente pas à WrestleMania! Nous ne voulons pas que vous y participiez! »Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une belle poignée de mecs et de haineux qui ne voulaient pas de moi là-bas. Mais au moment où je fais un choix pour moi et ma famille, je suis un “lâche”. Je suis une “poule mouillée”. Beaucoup de choses différentes que je suis maintenant. Mais vous ne connaissez pas toute l’histoire.

Tout ce que vous savez, c’est ce que vous pensez. “Oh, bien sa santé” et ceci et cela, mais … vous ne savez pas ce qui se passe d’autre dans ma vie. Tu ne sais pas si j’ai des nouveau-nés. Vous ne savez pas si j’ai de la famille dans mon ménage, une famille plus âgée. Alors oui, comme le vieil adage, mec … va ouvrir le couvercle et lire quelques pages, entre dans quelques chapitres avant de vraiment commencer à te taper la bouche. Et prenez juste ce temps pour vous améliorer, être présent et en tirer le meilleur parti.

Parce que si nous ne pouvons pas grandir dans un moment comme celui-ci … Je ne pense pas que nous ayons une chance, mec. C’est le temps d’arrêt le plus important que j’aie jamais vu de ma vie. Je mets donc tout le monde au défi et je prends les mesures avec vous. Je ne suis pas parfait. Je suis aussi un haineux parfois, tu vois ce que je veux dire?

Mais j’essaie de toujours le mettre en perspective de pourquoi je veux quelque chose, ou pourquoi je pourrais être jaloux de quelque chose, puis je le mets dans ma mouture.

Reign a également déclaré plus tard:

Pour tous mes fans, je suis désolé de ne pas avoir pu participer cette année et présenter un spectacle et divertir… mais parfois les choses sont plus importantes et j’ai dû faire un choix pour moi et ma famille. Quoi qu’il en soit, vous connaissez déjà l’accord, l’homme. J’ai fait la ville, tu vois ce que je veux dire? Je suis arrivé à Orlando. Et je devais prendre une décision pour moi. Mais cela n’enlève rien à ce que j’ai fait et à ce que je vais faire. J’adore toujours ce jeu. J’aime toujours la lutte professionnelle, le divertissement sportif. J’adore être sur le ring. C’est un peu bizarre d’être dans le ring avec personne qui regarde, personne dans l’arène, mais, mec… je suis prêt à retourner au travail. Et je prends juste ces temps, ce peu de temps dont nous disposons, pour construire l’extérieur… et me rapprocher le plus possible de perfectionner l’intérieur.

