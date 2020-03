Roman Reigns & Drew McIntyre: qui sont les principaux événements Wrestlemania?

La WWE se prépare pour une aventure de deux nuits de WrestleMania 36 pour la toute première fois. Ce ne sera pas une émission en direct pour la première fois car la WWE a enregistré l’émission pour la diffuser les 4 et 5 avril.

Étant donné que l’événement se déroule sur deux nuits, il est évident que deux événements principaux seront réservés pour cette édition exceptionnelle du show of shows.

Cela étant dit, deux des principaux compétiteurs potentiels de WrestleMania 36 se sont livrés à des plaisanteries indirectes sur qui va faire la une de la série.

Drew McIntyre et Roman Reigns sont les deux noms qui ont prétendu être les voleurs d’exposition pour de bonnes raisons. McIntyre défie Lesnar pour le championnat de la WWE tandis que Reigns affronte Goldberg pour le titre Universal.

Lors d’une récente entrevue avec Alex McCarthy, Drew McIntyre a reçu la question de savoir qui devrait organiser l’événement principal la première nuit 1 de WrestleMania 36 (en supposant que Brock Lesnar contre Drew McIntyre sera l’événement principal de la nuit 2).

Le concurrent numéro un pour le titre WWE a choisi Edge contre Randy Orton plutôt que Goldberg contre Roman Reigns pour le championnat universel pour cette machine à sous (avec la permission de wwfoldschool.com)

«J’ai vu Roman pousser l’événement principal entre lui et Goldberg, et je respecte Roman plus que la plupart des gens dans le monde, mais j’ai gagné le Royal Rumble, mon pote. Je suis l’événement principal [laughs]. Je vais choisir Brock et moi au deuxième événement principal parce que c’est celui qui renvoie tout le monde à la maison [proverbially].

Pour la première nuit, je vais y aller… ah, c’est tellement dur! Parce que Roman et Goldberg sont pour le titre et c’est très important, ce devrait être l’événement principal. Mais Edge et Randy Orton sont si personnels et si bien construits. »

Drew McIntyre a ses propres raisons tout en faisant son choix car il pense que les deux autres options pour l’événement principal WrestleMania, n’atteindront pas ce niveau. Le Fiend est susceptible de vaincre John Cena d’une manière facile alors que la même chose serait la scène dans le match pour le titre universel où Roman Reigns renvoie Goldberg à la retraite en emportant le titre de ce dernier.

Cela signifie qu’Edge contre Randy Orton et Drew McIntyre dureront plus longtemps et devraient être les deux principaux événements de WrestleMania 36,

«Je pense que The Fiend va vaincre John Cena de manière assez convaincante pour se venger et je pense que Roman va vaincre Goldberg de manière assez convaincante.

Edge et Randy, moi-même et Brock, nous allons probablement consacrer un peu plus de temps, c’est donc une autre raison. Je ne sais pas au fait, c’est juste ce que je ressens. “

Peu m’importe où tombe mon match. Juste heureux d’être en bonne santé et suffisamment en forme pour participer. Nous sommes reconnaissants de partager la bague avec une légende et une icône lors des plus grandes soirées de notre industrie. Comme tout le monde, dans un moment comme celui-ci. Soyez en sécurité, en bonne santé et reconnaissant. https://t.co/lRIauineEc

– Roman Reigns (@WWERomanReigns) 24 mars 2020

Plus tôt, Roman Reigns était extrêmement fier d’être de retour sur la scène de l’événement principal de WrestleMania après une interruption d’un an. Étant le joueur de franchise de l’entreprise, il est presque garanti d’obtenir la fente.

#TheBigDog @WWERomanReigns peut-il prendre le #UniversalChampionship de @ Goldberg à #WrestleMania?!

– WWE (@WWE) 21 mars 2020

Mais la situation est assez différente à ce stade où les superstars devraient être heureuses de penser que WrestleMania se produit même. Donc, pour l’instant, The Big Dog avait ce qui suit à propos de l’opinion de McIntyre,

“Peu m’importe où tombe mon match. Juste heureux d’être en bonne santé et suffisamment en forme pour participer. Nous sommes reconnaissants de partager la bague avec une légende et une icône lors des plus grandes soirées de notre industrie. Comme tout le monde, dans un moment comme celui-ci. Soyez en sécurité, en bonne santé et reconnaissant. “