Roman Reigns et Rob Gronkowski annoncés pour les apparitions de SmackDown

La WWE a publié une promo teaser pour le prochain SmackDown Live du Performance Center. Roman Reigns et Rob Gronkowski sont annoncés pour faire une apparition. Roman Reigns et Goldberg s’affronteront avant leur confrontation à WrestleMania 36. De plus, Rob Gronowski fera ses débuts officiels à la WWE au programme. Qu’aura à dire l’ancienne star des New England Patriots? Découvrez ce vendredi soir sur FOX!

Le champion universel @Goldberg et 3x champion du Super Bowl @RobGronkowski seront dans le bâtiment CE VENDREDI sur #SmackDown pic.twitter.com/ARbfjuuYSn

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 17 mars 2020

*,

body .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e70288a7174d_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances