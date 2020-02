Roman Reigns, John Morrison et The Miz entrent dans une guerre des mots sur Twitter

Jeudi, Roman Reigns a été impliqué dans un va-et-vient avec The Miz et John Morrison sur Twitter. Cela vient après que Miz et Morrison se soient moqués des Usos sur leurs précédents problèmes juridiques. Tout a commencé lorsque The Miz a commencé à se vanter sur Twitter et a mentionné Reigns dans l’un des tweets. Roman a ensuite répondu en disant que la plupart des films de The Miz étaient allés directement sur DVD.

Vous pouvez consulter leur échange Twitter complet ci-dessous:

Je doute que quelqu’un ait vu vos films terribles, et encore moins que vous vous occupiez réellement de la série. Mais si vous y arrivez, arrêtez-vous et obtenez votre cul rapidement, encore une fois. #HobbsAndShaw 😉 #Smackdown https://t.co/7mV8boEJCj

– Roman Reigns (@WWERomanReigns) 13 février 2020

Lol, @wweusos, il est facile de nous faire exploser quand vous savez que vous n’allez pas être au Canada pour sauvegarder tout ce que vous dites … Je suppose que c’est ce que signifie être verrouillé … ou verrouillé – #JohnnyTimbits https: / /t.co/1XTFDmSHMn

– John Morrison (@TheRealMorrison) 13 février 2020

Yo! Je pensais que vous aviez quitté l’entreprise il y a des années! Ha, bienvenue à nouveau!

P.S. cul-coqueluche vous attend aussi! https://t.co/bTRca0Tmq4

– Roman Reigns (@WWERomanReigns) 13 février 2020