Roman Reigns: “Peu m’importe où et quand mon match WrestleMania 36 aura lieu!”

Au moment d’écrire ces lignes, il y a de nombreuses questions concernant la ou les nuits et le lieu des matchs de WrestleMania. Comme indiqué ici sur eWn, la plupart des matchs seront filmés depuis le WWE Performance Center, mais certains matchs de gadget auront lieu ailleurs. Roman Reigns s’est rendu sur Twitter mardi, révélant qu’il ne se soucie pas de la nuit de son match. Il a dit,

“Peu m’importe où tombe mon match. Juste heureux d’être en bonne santé et suffisamment en forme pour participer. Nous sommes reconnaissants de partager la bague avec une légende et une icône lors des plus grandes soirées de notre industrie. Comme tout le monde, dans un moment comme celui-ci. Soyez en sécurité, en bonne santé et reconnaissant. “

Roman Reigns vs. Goldberg pour le WWE Universal Championship aura lieu à WrestleMania 36.

