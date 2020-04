Ronda Rousey blâme les fans d’avoir quitté la WWE

WWE.com

Que ce soit Ronda Rousey dans le caractère d’un talon odieux,

ou Ronda Rousey la personne qui parle, l’ancienne championne de la WWE Raw Women a

déplacé pour s’en prendre à l’Univers de la WWE.

Parlant sur Steve-O

Chevauchée sauvage! podcast, Rowdy Ronda a visé les fans de la WWE et les a blâmés pour

son hiatus en cours à la WWE.

Comme l’a dit Rousey: “Pourquoi est-ce que je le fais si je ne suis pas

capable de consacrer mon temps et mon énergie à ma famille, mais plutôt de passer mon temps et

mon énergie sur un tas de f ** king fans ingrats qui ne m’aiment même pas? ”

Assez.

Poursuivant sa diatribe, l’icône MMA a expliqué comment elle

aime à peu près tout le reste au sujet du bar de lutte des fans.

«J’adore jouer. J’adore les filles. J’adore être là-bas.

Mais, à la fin de la journée, je me disais «F ** k ces fans, mec». Ma famille

m’aime et ils m’apprécient, et je veux que toute mon énergie soit investie en eux. Donc,

c’était ma décision. C’est comme “Hé les filles, j’adore ce que vous faites. Je vais

essayez de prendre tout mon élan et de vous pousser aussi loin que possible. Voler, petit

les oiseaux volent! Je rentre f ** king à la maison! “Et c’était essentiellement ça.”

Ronda Rousey n’a jamais hésité à dire ce qu’elle pense, alors

cela pourrait bien être ses pensées légitimes sur les fans de catch. Cela dit, la finale

jours de sa première course à la WWE, elle la vit jouer un talon qui parle et qui aimait frapper

les fans. Alors, faites de tout cela ce que vous voulez.

Et pour ceux qui se demandent, Ronda est actuellement sous contrat avec

WWE jusqu’au 10 avril 2021.