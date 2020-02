Ronda Rousey commente un retour possible à la WWE, et plus encore

Ronda Rousey a publié la dernière édition de son vlog YouTube.com. Cet épisode présente Steve-O et elle commente un possible retour à la WWE, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants et une vidéo de son vlog ci-dessous:

De retour à la WWE: “Je ne sais pas quand je vais rentrer. Je sais que je le veux vraiment. Mais je ne pense pas que je serai en mesure de le faire dans ce [full-time] encore une fois, je ne pense pas que je pourrai faire vivre ça à ma famille. “

Sur ce qu’elle a appris de la WWE: “Ce que j’ai appris à la WWE, c’est que vous devez mettre de côté, si vous voulez laisser tomber le titre, vous devez mettre la prochaine personne à la sortie, parce que vous devez garder cet élan et faire en sorte que ce titre signifie quelque chose et si je venais de prendre ma retraite invaincue et de laisser toutes ces filles là-bas, elles n’auraient eu aucune crédibilité parce que je ne leur en ai pas donné. La façon dont tout s’est terminé a été la meilleure possible pour la division, car ils ont pu prendre ma crédibilité et courir avec elle au lieu de me laisser m’enfuir avec. C’est peut-être ce que je voulais égoïstement, mais ce que je voulais le plus, c’est que la division et le sport réussissent et donc ce qui s’est passé était ce qui devait arriver, et il m’a fallu retirer mon identité d’être un simple combattant pour le réaliser. »

