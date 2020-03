Ronda Rousey et Cain Velasquez repérés au siège de la WWE

Les premières indications du retour de Ronda Rousey à la WWE ont peut-être été reçues après la nuit dernière au siège de la WWE. Comme rapporté par wrestlingINC.com, l’ancienne championne de la WWE Raw Women a été vue en visite au siège de la WWE à Stamford, Connecticut. Avec lui, Cain Velasquez a également visité l’endroit, où les activités de la WWE sont contrôlées.

Il n’y a pas de mise à jour confirmée sur la raison pour laquelle les anciens champions de l’UFC se sont présentés au siège de la WWE dans le Connecticut, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec leur retour potentiel sur la programmation de la WWE étant donné qu’il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet alors que la WWE est restée silencieuse sur la question. .

Avec WrestleMania juste au coin, Cain Velasquez et Ronda Rousey pourraient certainement apparaître sur Raw ou SmackDown pour augmenter les cotes d’écoute et les téléspectateurs.

C’est Cain Velasquez qui a révélé qu’il avait rencontré Ronda Rousey lors de sa visite au siège de la WWE. Il a tweeté une photo avec un ancien collègue de l’UFC déclarant ce qui suit: «J’ai eu le plaisir de rencontrer le pionnier qui a certainement aussi inspiré mon intérêt pour le sport. Ravi de vous voir @rondarousey. @wwe ”Comme mentionné ci-dessus, ni la WWE ni les superstars ne se sont expliquées sur les raisons pour lesquelles elles étaient venues sur place.

J’ai eu le plaisir de rencontrer le pionnier qui a certainement aussi inspiré mon intérêt pour le sport. Ravi de vous voir @rondarousey. @wwe pic.twitter.com/IipeX4ZK1Y

– Cain Velasquez (@cainmma) 5 mars 2020

Selon les récents rapports, le retour de Cain Velasquez à la WWE pourrait n’être qu’une question de temps à condition que la star mexicaine participe régulièrement à des séances de formation au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Mais la WWE n’a pas encore trouvé comment l’utiliser correctement dans un scénario. Le match revanche spéculé avec Brock Lesnar serait également abandonné en raison de sa longue absence, bien qu’il ne soit pas entièrement confirmé.

De plus, il a été récemment rapporté que Ronda Rousey ne reviendrait pas à temps pour WrestleMania 36. Il est possible que les plans aient changé autour d’elle depuis qu’elle a été repérée au siège.

Avec les matchs de division féminine qui semblent prêts, la WWE aurait probablement hâte d’insérer la femme la plus méchante de la planète dans le contexte, juste après la fin du plus grand événement. Pour l’instant, nous devons attendre et voir comment la WWE prévoit d’utiliser ces deux stars du sport grand public dans la programmation en temps voulu.