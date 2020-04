Ronda Rousey fait allusion au retour à la WWE-Becky Lynch

Les rumeurs concernant le retour de Ronda Rousey à la WWE circulent constamment sur Internet alors que l’ancienne championne féminine RAW a récemment abordé la situation actuelle. Elle a mis en ligne une vidéo intéressante sur sa chaîne YouTube officielle pour parler de ce qui se passe dans sa vie. Il a également présenté ses réponses aux questions des fans.

Becky Lynch parle de ce qui lui attend après la victoire de WWE Wrestlemania 36

L’une des questions auxquelles Ronda Rousey a répondu était la question dans l’esprit de tout le monde à savoir quand elle reviendrait à la WWE. Elle a directement souligné les soi-disant «vacances d’imprégnation» de l’entreprise qui étaient à l’origine de son départ de la scène. Elle a dit qu’elle était toujours en vacances pour embrasser la maternité.

“Eh bien, Trav et moi travaillons toujours sur cette période maman / papa si tu vois ce que je veux dire?” Ronda Rousey a déclaré tout en étant interrogée à son retour sur le ring de lutte professionnelle.

Becky Lynch entre dans l’histoire à la WWE Wrestlemania 36 Night I

Cela fait presque un an que Becky Lynch a vaincu Ronda Rousey et Charlotte Flair dans le match à triple menace du WrestleMania 35. C’était une querelle passionnée entre le trio qui a conquis le monde de la lutte pro par la tempête. En l’absence de la précédente championne, le courant ne lui laisse aucune chance de lui tirer dessus. L’homme semble être très offensé de la façon dont l’ancienne superstar de l’UFC passe son temps à la maison.

Drew McIntyre et Charlotte Flair deviennent de nouveaux champions à la WWE Wrestlemania

L’actuelle championne d’actualité de Raw Women s’est récemment entretenue avec Vicente Betran de ViBe & Wrestling pour parler de l’événement WrestleMania 36 de deux nuits. Elle a abordé un certain nombre de choses, notamment l’absence du Temple de la renommée de l’UFC pendant un an.

Becky Lynch a dû dire des mots durs à propos de Ronda Rousey qui, selon elle, devrait être laissée à la maison parce qu’elle ne veut pas travailler. Un certain nombre de superstars du MMA ont essayé de se transformer en superstar de la WWE en pensant que ce serait plutôt un travail facile. Mais quand la dure réalité arrive, ils doivent reculer,

«Laissez-la à la maison, j’ai longtemps dit que toutes ces têtes de MMA qui veulent entrer à la WWE parce qu’elles pensent que c’est un ticket de repas facile mais qu’elles ne mettent pas le travail et les heures et les heures que nous faisons quand il s’agit de voyager et broyer et obséder à ce sujet et faire en sorte que la foule apprécie tout ce que nous faisons. Elle ne veut pas faire ce travail. N’oubliez pas que je vais de mieux en mieux à chaque fois qu’elle joue à la maison avec son Twitch ou quoi que ce soit. “

Becky Lynch semblait être un véritable successeur de Ronda Rousey alors qu’elle continue à conserver le titre pendant un an. À WrestleMania 36 night I, elle a vaincu Shayna Baszler pour conserver la ceinture et devenir la seule femme à sortir du spectacle avec une rétention de titre réussie avec la même ceinture.