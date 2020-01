Ronda Rousey fait l’éloge de Rhea Ripley et veut Charlotte Flair contre Ripley à WrestleMania

S’adressant à Corey Graves sur After the Bell de cette semaine, Ronda Rousey a eu de grandes choses à dire sur NXT et Rhea Ripley en particulier. Rousey est l’une des invitées de l’épisode de cette semaine et a parlé de son plaisir à regarder NXT pendant son temps libre.

Rousey a noté qu’elle adorerait avoir un match avec Ripley et a ajouté qu’elle espère que Charlotte Flair utilisera sa victoire au Royal Rumble pour défier Ripley pour le Championnat féminin NXT à WrestleMania. Les faits saillants et le clip vidéo sont ci-dessous:

Sur ce que sa course a fait pour la division féminine:

«Je suis sortie pour donner aux femmes autant d’élan que possible, et vous savez, j’ai pu le faire. Et ils le prennent et courent avec, et ils font mieux que jamais. [They] avoir plus d’élan que jamais, et j’aime tous les nouveaux noms qui ont vraiment vu le jour cette année. Je suis comme, obsédé par NXT, je les aime tellement en ce moment. Et Shayna botte tellement de cul en ce moment. C’est la raison pour laquelle je pense que moi et les quatre autres cavalières sommes en lutte, vous savez? C’est vraiment génial de la voir obtenir tout le succès qu’elle mérite, et elle ne fait que commencer. »

Sur qui d’autre est sur son radar:

«Oh mon dieu, Rhea Ripley. Elle se débrouille incroyablement bien. J’aimerais avoir un match avec elle un jour. Elle correspond à tout le monde si différemment, et il y a tellement de choses qu’elle pourrait vraiment retirer des gens qu’ils ne peuvent pas faire avec quelqu’un d’autre. J’ai donc vraiment hâte de voir si nous en avons l’occasion, mais j’aimerais monter sur le ring avec elle. Elle est fantastique. “

Sur qui elle veut voir Charlotte Flair face à WrestleMania:

“Je veux dire, ça commence maintenant que j’ai une fille qui aime ou quelque chose. Je jure que ça n’a rien à voir avec ça. Mais j’espère vraiment que Charlotte choisira Rhea Ripley. Je fais vraiment. Je veux dire, Charlotte et Becky ont de super matchs, mais ils en ont eu tellement. J’ai l’impression qu’il est temps de mettre de nouvelles filles dans la circulation. Et Charlotte et Rhea juste – même les types de corps en général, l’athlétisme et tout le reste. Je pense qu’ils sont un match si unique que je pense qu’ils pourraient certainement proposer un niveau de spectacle WrestleMania. Et cela a été l’année de NXT. Et je pense que c’est leur moment, la première fois qu’ils sont choisis par un vainqueur du Royal Rumble pour faire face à Mania. “

