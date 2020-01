Ronda Rousey parmi les noms qui devraient apparaître après la cloche

La WWE a publié ce qui suit:

Pour la première fois depuis WrestleMania 35, Ronda Rousey apparaîtra sur la programmation de la WWE lorsqu’elle sera la vedette de la dernière édition de After the Bell de Corey Graves.

La Baddest Woman on the Planet, qui a été vue récemment sur Total Divas mais est actuellement hors de l’orbite de la WWE, sera rejoint par une paire de Superstars qui ont beaucoup à dire sur l’événement Royal Rumble 2020: Montel Vontavious Porter, qui a fait son retour sur le ring dans le match, et Santino Marella, qui était représenté au Women’s Royal Rumble Match par sa (ahem) sœur, Santina.

Rousey a beaucoup à dire sur son amie et collègue invitée de l’ABT, Shayna Baszler et le reste de la division féminine NXT, tandis que MVP et Santino décomposent les événements du classique de janvier de la WWE. De plus, le crossover After The Bell-WWE The Bump que vous ne saviez pas que vous vouliez arrivera enfin lorsque Matt Camp rejoindra Corey en studio!

