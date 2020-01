Ronda Rousey révèle comment elle réserverait son retour à la WWE

Ronda Rousey est apparue dans l’épisode de cette semaine de ‘After The Bell’ avec Corey Graves et avait beaucoup à dire sur tout retour potentiel de la WWE.

L’ancienne bad ass de l’UFC et championne féminine brute pourrait bien être la plus grande invitée de Graves sur son podcast à ce jour, et elle n’a pas déçu. Lorsque Ronda ne mettait pas de côté NXT et disait qu’elle était «obsédée» par la marque, elle parlait de retours et de la façon dont elle l’avait réservée personnellement.

Vissez WrestleMania et vissez les pay-per-views en général, parce que Rousey a envie de surprendre tout le monde en se présentant à l’improviste lors de certains spectacles de maison. Cela ferait certainement tourner les têtes et ferait parler les médias sociaux, mais cela pourrait ne pas convenir à la WWE.

Il est dans leur intérêt de pré-annoncer des étoiles de la taille de Ronda Rousey et de maximiser les notes, les ventes de billets et d’autres mesures établies, en particulier sur les événements non télévisés. La laisser tomber sur un événement en direct au hasard car un choc ne servirait pas ces maîtres.

Lorsque Graves a demandé quand Ronda pourrait revenir, elle a répondu: “S’ils me laissaient juste me présenter lors d’événements en direct, probablement très bientôt”.

Encore une fois, il est peu probable que cela se produise. Tout est question d’argent dans le monde des affaires de la WWE.