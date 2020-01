Royal Rumble 2020 avis et notes des matchs

Avant de commencer ma critique, je voudrais juste parler rapidement de la mort de Kobe Bryant. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas déjà été mis au courant, Kobe Bryant, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du basket-ball, a tragiquement suivi un régime dans un accident d’hélicoptère. Je suis un grand fan de catch, mais je suis un plus grand fan de basket.

Kobe Bryant a joué un rôle essentiel dans mon enfance et pour mon amour du sport. Il jouait constamment à travers la douleur, ne faisait jamais d’excuses et comprenait la valeur d’un travail pur et dur auquel il n’y avait pas de substitut. Entendre cette nouvelle m’a littéralement secoué le cœur et cela m’a rappelé que la vie n’est pas seulement trop fragile, mais trop courte. Les gens, si vous avez de la rancune contre les gens, laissez tomber. Si vous n’avez pas appelé vos amis et votre famille, appelez-les et dites-leur que vous les aimez. Tout le monde peut être ici aujourd’hui et partir demain, peu importe qui vous êtes. Repose en paix, Kobe. Je ne t’oublierai jamais.

Roman Reigns bat. King Corbin – Falls Count Anywhere

Ce match s’est déroulé à peu près exactement comme je le pensais. Beaucoup de coups de poing, se déplacent dans les meubles et les sbires pour les deux hommes qui sortent et se bagarrent. En ce qui concerne les matchs de Falls Count Anywhere, c’était assez normal pour le cours. Ce n’était certainement pas mal compte tenu de mes attentes, et c’était le match idéal pour réveiller un peu la foule.

La victoire romaine était prévisible, car Corbin a gagné pratiquement à chaque tour. Mon seul espoir est que c’est la fin officielle de leur querelle et que tout le monde passe à autre chose. VEUILLEZ me dire que nous allons de l’avant après cela. ** 1/2

Charlotte Flair remporte le Royal Rumble féminin

Voyons donc ce qui s’est passé dans ce match ici. Nous avons obtenu de bons points d’intrigue pour nous au début. L’histoire la plus marquante a été la domination de Bianca Belair, qui a fait ses débuts au Royal Rumble. Avec elle éliminant environ un tiers des concurrents, il était clair que cela avait été fait pour la construire comme une menace de faire tomber Rhea Ripley à Portland. Bien que cela n’arrivera probablement pas, c’était une bonne utilisation productive d’elle. Nous avions également des scénarios continus tels que Lana et Liv Morgan. Donc, cette partie était bonne.

Le retour de Naomi était également agréable à voir, et elle avait l’air absolument géniale. C’est définitivement un regard que je peux obtenir. Les rappels avec Mighty Molly, Kely Kelly (coup sûr ou manquant parfois) et même Santina Marella ont également été solides.

Maintenant, en ce qui concerne la victoire de Charlotte, je ne suis pas totalement contre la décision. J’avais prédit que Shayna Baszler gagnerait, et il en était ainsi depuis un moment. Je ne peux donc certainement pas dire que je n’ai pas été surpris. Une superstar inattendue remportant un match Rumble est toujours très bonne. En ce qui concerne Baszler et Charlotte, Charlotte est la meilleure interprète par un mile de pays, même si je pense que Baszler fonctionne mieux dans certaines situations.

Mon seul reproche est que cela peut conduire à nouveau à Becky et Charlotte, qui commence à atteindre les niveaux de redondance John Cena vs Randy Orton. Je pense que Baszler aurait été le meilleur match pour Becky (ou quiconque Charlotte défie), mais il y a un grand besoin de variété dans la division féminine. Becky et Charlottee se battant à nouveau ne le font pas pour moi, mais compte tenu des options pour gagner le Rumble, je ne peux pas dire que je suis trop déçu. Dans l’ensemble cependant, ce fut un grand effort Rumble. C’est tout ce qui rend le match Rumble divertissant et plus encore. Bravo. **** 1/4

Bayley (C) bat. Lacey Evans – Championnat féminin SmackDown

Si vous avez vu leur match sur SmackDown il y a quelques semaines, vous n’auriez pas de problème ici. Mes attentes n’étaient pas très élevées pour ce match, et je m’attendais en partie à ce que cela fasse partie du pré-show. Dans l’ensemble, ce fut un effort assez solide de la part des dames qui n’a pas dépassé son accueil.

La victoire de Bayley était évidente car Lacey l’a battue pour organiser ce match. Il sera intéressant de voir quel adversaire est formé pour Bayley for Wrestlemania. Mais pour l’instant, un match de récupération décent du Rumble. ** 3/4

Le Fiend (C) def. Daniel Bryan – Championnat universel (Strap Match)

Ce match allait dans la bonne direction. C’était terriblement brutal. Avez-vous entendu cette photo que Bryan a prise alors que son dos faisait face à Bray sur la corde supérieure? Je me souviens quand Mark Henry et Sheamus ont eu une allumette il y a environ 7 ans et je me souviens d’avoir ressenti la douleur de chaque fois que Sheamus était fouetté avec la ceinture. Après le match, le dos de Bryan a fini par ressembler à une voie ferrée.

Je craignais que la formule de correspondance des sangles ne fonctionne pas, mais ces deux-là ont fait de leur mieux pour en faire une guerre, et la vente de Bryan (rappelez-vous cela) était parfaite ici. Bryan a donné une course à The Fiend pour son argent, et ils ont fait un bon travail pour suivre l’histoire que ce match aiderait à empêcher The Fiend de s’échapper. Tout a commencé lentement avec The Fiend dominant, mais dès que Bryan a décroché cette deuxième victoire, le match a repris de façon importante. J’ai adoré tout ça.

Et en bonus, j’ai pu voir tout ce qui se passait cette fois! Pas de feux rouges! Imaginez-vous assis là dans cette grande arène en direct, et avoir à plisser les yeux dans une teinte rouge et à voir deux objets se déplacer. Cette partie était bonne. Qu’est-ce que je n’ai pas aimé? La fin.

Je ne peux pas m’empêcher de penser que la WWE s’est réservée dans un coin avec The Fiend. Vous le construisez comme cette entité invincible qui a besoin de quelque chose juste avant de le tuer pour le vaincre. Le Fiend a été expulsé de ce qui ressemblait à un approvisionnement illimité de Curb Stomps et envoyé dans des explosifs et toujours expulsé. Alors naturellement, je me suis demandé dans ce match, que ferait exactement un match de sangle pour l’arrêter?

Cela m’a été prouvé avec la fin du match. Après plus de 15 minutes à se fouetter dans l’oubli, que fait The Fiend? Il se lève, se charge de tout et termine le match presque instantanément. Donc, ce que The Fiend nous disait essentiellement, c’est que toute l’offensive de Bryan était pratiquement sans valeur et qu’il aurait pu mettre fin au match à tout moment. Vous niez essentiellement tout le travail qui a abouti à cela. Je préfère que The Fiend écrase Bryan dès le départ au lieu de prétendre que ce que fait Bryan nuit à The Fiend parce que ce n’est clairement pas le cas.

Maintenant, la question est de savoir si je retire du match à cause d’une minute de merde? Eh bien, je dois être honnête. J’ai adoré la brutalité du match. C’était amusant, et s’il y avait deux adversaires à égalité, cela aurait pu atteindre de grands niveaux. L’arrivée était sans aucun doute dégonflante (prévisible si quoi que ce soit), mais j’ai apprécié la majorité du match. Je suppose que je vais devoir trouver une meilleure fin dans mes rêves. ****

Becky Lynch (C) bat. Asuka – Championnat RAW féminin

Quelqu’un avait l’impression que ce match manquait quelque chose? C’est comme si j’ai apprécié le match, mais je ne l’ai pas apprécié. Permettez-moi de commencer en disant que c’était définitivement un bon match. Le rythme était décent, le travail était solide, et bien, c’est Becky Lynch et Asuka. Je ne pense pas que ces deux-là pourraient avoir un mauvais match s’ils essayaient.

Cela étant dit, cela semblait plat comme ce qu’ils voulaient. C’était censé être l’aboutissement de la victoire de Becky sur la seule femme qu’elle n’a pas battue. C’était censé être un moment très rédempteur. Cependant, ce genre m’a laissé ressentir la même chose que l’événement principal WrestleMania. C’était tout simplement décevant.

Je pensais aussi qu’ils essayaient de forcer le drame. Lorsque Becky a été éliminé et que l’arbitre envisageait d’appeler la cloche, et Becky lui a dit non, cela m’a juste dit que le match manquait quelque chose. Cela ne semblait pas du tout naturel.

Du côté positif, j’ai aimé que Becky batte Asuka au punch avant que le Green Mist ne puisse lui nuire. Le match était encore très bien fait, mais ce n’était pas aussi bon que je m’y attendais. Leur match au Rumble l’année dernière était tellement meilleur. Je ne sais pas si c’était la dynamique d’Asuka qui était un talon, mais quelque chose ne cliquait tout simplement pas. *** 1/4

Drew McIntyre remporte le Royal Rumble Match masculin

Tant de choses à digérer ici, si peu de temps. Tout d’abord, parlons du gagnant. Je pensais que Drew était plus un cheval noir dans ce match et qu’il serait annulé par un gars comme Randy Orton.

Cependant, la WWE le développait lentement depuis environ un mois. Les comptes à rebours avant de frapper le Claymore, les kip-ups, tous ces éléments étaient des indices subtils qui nous laissaient entrevoir qu’une course de visage majeure allait arriver.

Pour appeler cela une performance de star pour Drew est un euphémisme. Pour éliminer Brock Lesnar, Roman Reigns et gagner le match entier est à peu près aussi gros que possible. La WWE ferait mieux de faire tapis et de ne jamais revenir en arrière.

Ma crainte est que cela ressemble à quelque chose comme la course de Shinsuke Nakamura. Il a éliminé John Cena et Roman Reigns dos à dos et il a fini par perdre à WrestleMania et n’avait rien à prouver. Cette situation est différente, et je ne pense pas que je puisse pardonner à la WWE s’ils bousillent ça.

Pour tout le reste, la WWE s’est définitivement écartée de votre formule standard dans ce match. Je ne m’attendais pas à ce que Brock tienne la distance, même si cela lui ressemblait pendant un certain temps.

Je serai honnête en disant que Brock éliminant tout le monde a commencé à devenir fastidieux, mais c’est toujours amusant de voir un look Brock motivé pour faire forte impression sur les gens. Il n’y a pas de plus grand spectacle que de voir Brock montrer sa personnalité. Danser sur la musique de MVP, pourchasser Elias, s’appuyer sur sa relation avec Shelton… vous savez, les petites choses.

Mais maintenant il faut aussi aborder les tarifs R éléphant dans la chambre. Freaking Edge. Un hiatus de 9 ans et il semble qu’il n’ait pas du tout raté une étape.

J’ai récemment écrit un article sur la dépendance excessive de la WWE à l’égard des légendes du passé, mais oh mon garçon, c’est toujours amusant de les voir revenir. Edge est ma superstar préférée de tous les temps et croyez-moi quand je dis que ma mère pensait que je faisais une crise cardiaque quand j’ai entendu sa musique.

Il est probablement le MVP du match, car au moment où il est revenu, toute l’énergie du Rumble a changé. La réunion classée RKO a également été magnifiquement réalisée. Cela m’a rappelé le Rumble 2007 quand ce sont ces deux-là, HBK et Undertaker sont partis.

Je ne sais pas quels sont les plans de la WWE pour Edge, et j’espère que Edge est vraiment, vraiment sain. La finition était également très bonne. Il vous restait quatre superstars, et la seule qui n’a pas gagné a gagné le match, comme il se doit.

Dans l’ensemble, j’ai eu beaucoup de plaisir à regarder ce match Rumble se dérouler. Les trucs de Brock ont ​​vieilli tôt, mais le gain a été magnifique une fois éliminé. Cela doit se classer dans le niveau supérieur des matchs Rumble, et celui-ci était un doozy. Ajoutez les camées NXT de Keith Lee et Matt Riddle et un autre régal dans MVP, et vous vous êtes procuré un amusement Royal Rumble. **** 1/2

Conclusion:

C’est le début d’une nouvelle décennie et la WWE est partie du bon pied. Peut-être que vous avez des désaccords marginaux avec la qualité des matchs, mais je dirais que la WWE a diffusé ce PPV.

J’ai trouvé les deux Rumbles très divertissants, et la undercard a magnifiquement rempli le reste du spectacle. Je ne l’ai pas examiné, mais Sheamus contre Shorty G était également un match assez solide avant le spectacle.

La seule chose que je n’ai pas appréciée activement a été l’ouverture et Bayley / Evans, mais les deux matches n’ont pas dépassé leur accueil et la foule était dans l’ouverture, donc cela a fonctionné à la fin. Royal Rumble 2020 est une recommandation définitive pour moi. La seule chose qui reste à voir est la créativité de la WWE.