Rubans AEW Dynamotage Sabotage WWE?!

Une histoire sauvage ici, et qui devrait être prise avec une pincée de sel, mais EWrestlingNews.com rapporte que la police a tenté de fermer les enregistrements Dynamite et Dark d’AEW plus tôt cette semaine – avec des spéculations que la WWE était derrière.

L’histoire de l’arrivée de la police est venue de Wrestling Inc., qui a affirmé que le lieu de tournage “non divulgué” d’AEW était à Norrcoss, en Géorgie. Pour ce que ça vaut, une source anonyme avait déjà contacté WhatCulture avec les mêmes informations.

Un certain nombre d’agents sont arrivés sur le plateau de tournage et ont tenté de faire arrêter les enregistrements. Heureusement, AEW avait ses papiers en ordre. Ils ont pu prouver que les directives relatives à la crise sanitaire mondiale en cours étaient suivies, d’où la possibilité de poursuivre la production, bien que les responsables de l’État soient restés pour s’assurer qu’AEW n’enfreignait aucune règle.

Le rapport d’EWrestlingNews déclare que “la spéculation parmi certains talents était que la WWE était peut-être derrière la tentative.” Encore une fois, une pincée de sel, mais ils soulignent également la coïncidence de la présence de la police aux enregistrements quelques heures seulement après la fuite de l’emplacement en ligne, ce qui a amené certains lutteurs à conclure que quelqu’un de la WWE les avait avertis.

Un ordre de séjour à domicile pour l’État de Géorgie a été lancé jeudi à minuit. AEW a enregistré Dynamite jusqu’au 15 avril maintenant, le bulletin de Wrestling Observer de cette semaine affirmant qu’ils ont un autre “plan de sauvegarde” s’ils ne peuvent pas filmer à nouveau sur le tournage de cette semaine.