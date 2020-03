Rumeurs sur Paige revenant à l’action sur WWE Smackdown

La WWE a annoncé que Paige reviendra sur SmackDown cette semaine. Aucune mise à jour n’a été donnée sur la cause de son retour, à l’exception du fait qu’elle affrontera la championne féminine, Bayley.

Comme on le voit sur les réseaux sociaux, l’ancien champion semblait très enthousiasmé par ce retour à la marque bleue. De plus, WWE.com a également mentionné ce retour comme un moment charnière dans l’histoire de la division féminine.

Maintenant, cela devait créer une grande rumeur à propos de Paige qui finirait par faire son retour dans le ring. Surtout, compte tenu du fait qu’Edge ou Daniel Bryan font leur retour après une blessure au cou autour du plus grand événement de l’année, des spéculations ont maintenant circulé sur Internet prédisant que la WWE permettra également à Paige de faire son retour dans une capacité de lutte.

Un utilisateur de Reddit nommé PsychMuppet a démarré un fil de discussion Raw Live WWE demandant «Yo is Paige cleared?». Cela a été répondu par LooseLipsBackstage, un autre utilisateur de Reddit qui a précédemment annoncé plusieurs nouvelles crédibles concernant la WWE. Il a utilisé un emoji indiquant que c’est toujours un secret. Maintenant, si Paige est plus proche d’un retour dans le ring, cela pourrait être très excitant.

Un autre utilisateur de Reddit nommé _heat_fan a commenté: «Si Paige revient réellement défier Bayley, je marquerai honnêtement le f * ck. Mais je vais essayer de garder mes attentes basses. » LooseLipsBackstage a alors répondu en disant: “Préparez-vous.”

Cela a permis aux fans d’anticiper que l’une des superstars féminines les plus populaires de la WWE se rapproche en effet pour nous offrir un moment de balisage. Tous les regards seront rivés sur SmackDown, cette semaine qui se déroule au Little Caesars Arena de Détroit, Michigan.

Il convient de noter que jusqu’à présent, Paige a été médicalement disqualifié pour concourir par la WWE. L’entreprise a toujours un gros drapeau «sans contact» sur elle. C’est la raison pour laquelle les guerriers Kabuki n’ont pas pu être physiques avec elle lors de la révocation de Paige en tant que manager.

Asuka avait craché une brume verte sur le visage de Paige pour s’en assurer. Avant cela, la soi-disant anti-diva a été utilisée comme directrice générale de SmackDown pendant un an après sa retraite.