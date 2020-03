Rusev dévoile le nouveau look de la WWE sur Instagram

WWE / Instagram, @rusevig

Le chapitre de la WWE de la grande et prestigieuse communauté chauve vient de gagner un nouveau membre – et son nom est Rusev.

Dimanche soir, “ The Bulgarian Brute ” a lancé un nouveau look sur son histoire Instagram (h / t utilisateur Reddit u / Mikeo_Owens pour avoir porté cela à notre attention), rejoignant des goûts de Goldberg, Steve Austin, Karl Anderson, Luke Gallows, etc. en disant “eff you” aux follicules pileux et en allant au cueball.

Ça lui va, non?

La carrière de Rusev à la WWE est actuellement sur la glace. Sa dernière apparition télévisée est survenue le 17 février dans l’épisode de Monday Night Raw, où il a fait équipe avec Humberto Carrillo dans une défaite contre Bobby Lashley et Angel Garza. Il a ensuite été retiré d’une apparition prévue au Super ShowDown 2020 au milieu des discussions selon lesquelles il était en conflit contractuel avec la WWE, car son accord actuel devrait expirer plus tard cette année, bien qu’il souffre également d’une blessure en ce moment.

Quoi qu’il en soit, le scénario divin du “carré d’amour” avec Lana, Liv Morgan et Bobby Lashley est maintenant mort depuis longtemps, et l’avenir de la lutte de Rusev restera en suspens jusqu’à ce qu’il quitte la WWE ou que la confirmation d’un nouveau contrat soit confirmée.