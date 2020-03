Ryback commente l’angle de l’intrigue Randy Orton / Matt Hardy, plus

Lors de la dernière édition de son podcast, Ryback a commenté l’angle de l’intrigue Matt Hardy / Randy Orton, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur l’angle: «J’ai adoré les trucs Matt Hardy / Randy Orton. J’adore Matt Hardy juste être le «Kenny de South Park à sa sortie. C’est ce que j’en ai envie [is], J’ai vu quelques vidéos. En fait maintenant, je suis fan de faire venir Matt Hardy – je veux qu’il revienne une semaine de plus. C’est en train de prendre l’angle avec Randy, cela fait ressembler Matt à – Edge n’a pas regardé la télévision, Matt continue de revenir après avoir été f ** ked. Il ne fait pas de matchs réguliers, [because] il a déjà frappé et il est sur le point de sortir. Et c’est avec Randy, qui est un top, top guy. Je serais fan d’une semaine de plus avec Matt Hardy. Laissons Orton tirer de la chaleur réelle et réelle de tout cela. »

Pourquoi il en est si fan: “Juste parce que ça marche. Je pense vraiment que ça marche. Et Matt fait un travail phénoménal avec ça, et ça devient – j’adore parce que pour moi, ce n’est pas seulement le travail insensé d’un gars là où il n’y a pas de récompense. Cela aide un angle à dépasser lors de votre sortie et il n’est pas vraiment – il est beaucoup plus impliqué. Je préfère voir cela que Matt Hardy étant à la télévision sans entrée mettre un gars en deux minutes, cela ne veut rien dire, ils ” ne vais rien faire avec. Il alimente un angle. J’aime cela. Je pense qu’en fait, ils ont quelque chose avec ça. Ce serait une semaine de plus avec Matt Hardy dont je serais fan. »

