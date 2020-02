Ryback demande à la WWE son nom

WWE.com

L’ancienne puissance de la WWE, Ryback, a demandé à Twitter que Vince McMahon, Triple H et la WWE en tant que société rompent tous les liens avec “ The Big Guy ” et lui permettent de récupérer sa marque.

Après être devenu l’un des membres fondateurs du Nexus dominant, Ryback s’est lancé seul dans la société et a flirté avec la scène principale de l’événement avant de devenir également un champion intercontinental.

Pourtant, depuis qu’il a quitté la WWE en 2016, Ryback a été contraint de se faire appeler Ryback “ The Big Guy ” à la place.

Ryback est évidemment lésé par la situation car il a réitéré que la société n’a pas légalement créé le surnom et il estime donc que les 200000 $ qu’ils suggèrent de payer pour reprendre possession de la marque sont “ mesquins ”.

Il a déclaré sur Twitter qu’il demandait publiquement à Wwe, Vince McMahon, Triple H de laisser la marque Ryback disparaître. Il n’a pas été créé par eux et essayer de faire dépenser près de 200K à quelqu’un pour garder son nom légal et sa marque est mesquin et inutile. Veuillez continuer et effacez-moi de votre historique et de votre programmation.

Depuis son départ de la société, ‘The Big Guy’ a continué à apparaître Revolution Pro Wrestling, Wrestlecon et a même remporté le championnat du monde de lutte en Australie Rock & Roll Wrestling.

Il a également eu un succès décent avec son podcast The Big Guy Ryback.

Un contrôle total sur sa célèbre marque aiderait-il à passer à AEW? Ou s’agit-il plutôt d’une question de fierté pour «The Big Guy»? Son nom possède toujours un certain pouvoir d’attraction, donc on ne sait jamais …