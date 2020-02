Ryback dit à Triple H et Vince McMahon de laisser la marque Ryback expirer

L’ancien Superstar Ryback de la WWE a accédé à son compte Twitter samedi, en disant à Triple H et à Vince McMahon de laisser expirer la marque au nom «Ryback». Ryback prétend qu’il a trouvé le nom et veut être effacé de l’histoire de la WWE si c’est ce qu’il faut. Il a dit,

«Demander publiquement à @WWE @VinceMcMahon @TripleH de laisser la marque Ryback disparaître. Il n’a pas été créé par eux et essayer de faire dépenser près de 200 000 $ à quelqu’un pour garder son nom légal et sa marque est mesquin et inutile. Veuillez continuer et effacez-moi de votre historique et de votre programmation. »

Demande publiquement à @wwe @VinceMcMahon @TripleH de laisser la marque Ryback disparaître. Il n’a pas été créé par eux et essayer de faire dépenser près de 200K à quelqu’un pour garder son nom légal et sa marque est mesquin et inutile. Continuez et effacez-moi de votre historique et de votre programmation. 🙏

– The Big Guy (@ Ryback22) 1 février 2020