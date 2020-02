Ryback lance l’idée de transformer le règne romain

Ryback a discuté de son dernier podcast Conversations avec le Big Guy sur son idée de tourner le talon de Roman Reigns s’il défie Bray Wyatt pour le titre universel à WrestleMania 36, ​​qui a fait l’objet de nombreuses spéculations.

«Et Roman, j’ai vu, aller avec The Fiend. J’espère que c’est le cas – et ils ont utilisé Roman pour se remettre de Drew, ce qui était un excellent appel. Super appel. Ils doivent écouter ces huées avec ça. Et je pense que c’est un grand moment. Je pense que vous pourriez réellement l’utiliser pour tourner le talon romain finalement. Je pense que ce serait une grande opportunité, et de ne pas faire la même erreur que vous avez faite avec Cena, le garder babyface pendant si longtemps, en fait laisser Roman se remettre plus. Il finira plus en tant que personnage.

Il sera plus populaire qu’il ne l’a jamais été s’ils le lui permettent vraiment. Mais je pense que vous devez faire tout cela à propos du démon qui entre. Et le démon devrait être celui à qui peut-être, oblige enfin Roman à se tourner comme Seth. Je pense que c’est une histoire cool sur la route. “

