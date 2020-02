Ryback parle de la coupe de la WWE avec Vickie Guerrero à propos de l’apparence d’AEW

L’ancienne star de la WWE, Ryback, a consulté le podcast «Shooting Blanks Wrestling Report» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Les talents de la WWE doivent obtenir l’approbation des relations avec les talents avant d’apparaître sur les podcasts:

Pas étonnant. Il y a des gars de la WWE, et je suis ami avec certains d’entre eux, que je peux monter [this show]. Même les gars avec qui je suis ami, je sais qu’ils doivent aller au bureau pour obtenir l’approbation de faire [things]. C’est ce dont je me souviens quand j’étais là-bas. Ils ont ajouté que ce qui est fou pour les entrepreneurs indépendants. Ils ne sont pas autorisés à prendre leurs propres décisions.

La WWE dit que vous n’êtes pas autorisé à faire des entretiens à moins que cela ne soit approuvé par nous, donc c’est vraiment étrange de le faire à des entrepreneurs indépendants. C’est ce qu’ils font, donc si Dolph [Ziggler] est venu sur mon podcast et nous n’avons même pas parlé de catch juste parler de comédie pendant une heure, il y aurait des répercussions sur sa fin. Ils lui infligeraient probablement une amende dans une certaine mesure ou les gars seraient punis parce que tout doit passer par les relations avec les talents maintenant.

Ne pas être surprise par la nouvelle de la rupture des liens de la WWE avec Guerrero après son apparition à l’AEW:

Avec Vickie, mon truc c’est qu’elle ne travaille même pas pour la WWE. Pourquoi? C’est de la lutte professionnelle. Tout est entrelacé. Tout le monde connaît tout le monde de toute façon. Je ne suis pas content de ça. Je n’aime pas entendre ça. Cela le rend plus difficile. J’adorerais parler à des gars avec qui j’ai lutté et avec qui je pourrais partager des histoires. C’est comme ça. C’est ce qu’ils font. Cela ne devrait surprendre personne.

AEW pouvant dépasser la WWE sur toute la ligne:

Sans aucun doute. C’est sérieux, j’en suis sûr, pour eux. Ils ont déjà dû dépenser plus d’argent que AEW pour trouver des talents, ce qui montre à quel point ils s’en sortaient auparavant. Ils devraient être inquiets. Ça ne va pas arriver tout de suite. Ça va prendre du temps. AEW a tout pour dépasser la WWE au fil du temps.

Lire aussi: Vickie Guerrero révèle les liens coupés de la WWE avec elle après l’apparition d’AEW

H / T Wrestling Inc. pour les transcriptions