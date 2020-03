Ryback réagit à la suspension de violation de bien-être de Samoa Joe à la WWE

L’ancienne star de la WWE, Ryback, a récemment consulté son podcast «Shooting Blanks» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

La WWE n’annonce pas immédiatement la violation de Samoa Joe:

Cela semble vraiment louche en soi. Cela remonte à beaucoup de choses qu’ils font. C’est là qu’il y a des trous dans le dépistage des drogues [with WWE]. Quand un gars est positif, le gars doit être suspendu et c’est annoncé immédiatement. Cela montre que la société de dépistage des drogues est un truc de taureaux ***. Cela devrait être appliqué immédiatement. Ces travailleurs à temps partiel qui viennent – ces gars-là ne subissent pas de test de dépistage de drogue et ce n’est pas juste pour le talent à temps plein.

Combien de fois il a été testé à la WWE:

C’était 5, 6, 7, 8 fois [a year] – quelque part dans cette gamme. C’était trimestriel. Je pense qu’il y a eu une période où j’ai passé 4 à 5 mois sans passer de test et qui a été la plus longue de tous les temps. Juste après avoir été testé à chaque fois. Ils savaient que j’étais propre et je ne faisais pas de marijuana ou quelque chose comme ça à l’époque. Lorsque vous obtenez constamment des tests propres, ils ne sont pas aussi inquiets. Mais les gars qui se font sauter pour les mauvaises herbes sont testés tout le temps. Si vous échouez pour les PED, vous allez probablement être testé beaucoup plus.

