Sami Callihan discute de blessures à Kevin Sullivan étant un travail

Sami Callihan a récemment été interviewé par Chris Van Vliet pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

L’incident de Kevin Sullivan:

Les gens pensent toujours que j’ai blessé Kevin Sullivan. Ce qui, à la fin de la journée, ce que les gens ne réalisent pas, c’est que je suis un maître graphiste. Ne pas me remettre. J’ai fait une photo entière de cette photo. Il avait une petite entaille sur la tête parce qu’il a fait un gigantesque match après avoir été frappé avec une chaise et qu’il avait un petit œuf. Et il a dit: «Oh, prends cette photo et poste-la en ligne. Et puis je l’ai fait avec PhotoShopping, et j’ai fait la même chose quand vous êtes enfant, et vous aimez, essayez de faire peu de seins aux filles en mettant le truc gonflé, ou agrandissez les yeux des gens en frappant le gonflage. Je lui ai fait ça à la tête, puis j’ai posté la photo de lui à moitié mort et j’ai dit: “Ce vieil homme est venu vers moi.”

Sullivan en jouant et en faisant Ric Flair à Callihan:

Et puis, il a travaillé dessus parce qu’il est de la vieille école. Il est allé sur les réseaux sociaux et tout ça, et a continué des interviews et m’a enterré. Et a dit: «Oh ouais, quand nous sommes arrivés à l’arrière, mes gars et les gars d’Ove se sont battus. Et les flics ont été appelés dans le bâtiment. Il a travaillé pour tout le monde, au point que Ric Flair l’a appelé. Et était comme, “Yo, nous devons enterrer ce mec.” Et Kevin était comme, “Ric, c’est un travail! C’est un travail. »Et Kevin a dit que de nombreuses personnes et de nombreux anciens l’avaient frappé et lui disaient:« Ce gamin est dangereux, il a blessé Eddie Edwards, il vous a blessé. »

Le contrecoup qu’il obtient des fans:

Les gens ne se rendent pas compte, j’ai fait toute ma carrière sans blesser personne. Et puis vous avez blessé une personne et vous êtes l’ennemi public n ° 1. Parce que tout le monde voulait que je m’excuse auprès d’eux. Les fans ont pensé qu’ils méritaient des excuses, comme, “Oh, tu dois nous excuser. Vous n’avez pas gardé votre adversaire en sécurité, c’est faux. »Et c’est exactement ce qui ne va pas avec l’entreprise. Pourquoi dois-je m’excuser auprès des fans? Vous êtes damné si vous le faites, vous êtes damné si vous ne le faites pas. Par exemple: «Nous avons besoin de lutteurs pour arrêter de briser les kayfabe et travailler leur personnage.» Eh bien, je le fais et je continue sur TMZ, mais cela fait de moi l’ennemi public n ° 1 et je ne suis qu’un morceau de merde.

H / T 411Mania pour les transcriptions