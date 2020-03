Sami Callihan dit qu’il ne luttera nulle part jusqu’à ce que le coronavirus soit contenu

Sami Callihan ne dérange pas en ce qui concerne le coronavirus. Il est allé sur Twitter jeudi et a publié plusieurs tweets, qui ont maintenant été supprimés, notant qu’il ne se battra pour aucune promotion jusqu’à ce que le virus soit contenu. Il a dit,

«Fu – personnages, fu – intrigues…. notre sécurité est la chose la plus importante. Jusqu’à ce que ça aille mieux, je ne participerai à AUCUN spectacle de catch. Je supplie le monde d’être aussi sûr que possible en cette période extrêmement effrayante. Réunissons-nous comme jamais auparavant. Nous pouvons passer à travers cela. Ma famille… mes animaux… moi-même est plus important que de faux combats dans nos sous-vêtements. Je suis désolé. Je ne vais pas montrer jusqu’à ce que ce soit contenu. J’espère que tout le monde fait de même. Le monde. Nos amours. N’en vaut pas la peine.”