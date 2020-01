Sami Zayn a poussé pour le groupe avec Cesaro et Shinsuke Nakamura

Dans une interview avec TalkSport, Cesaro et Shinsuke Nakamura ont révélé que Sami Zayn avait poussé les trois à se réunir en groupe. Voici les faits saillants:

Cesaro fait équipe avec Nakamura: “C’est marrant. Je connais Shinsuke depuis un certain temps et lorsque nous nous sommes associés pour la première fois, c’était une de ces choses où vous n’avez pas vraiment besoin de parler autant. “Ah, ça va aller, on va faire du bien!” [laughs]. Un de ceux où vous savez juste. “

Nakamura sur son travail avec Zayn: “Je crois que Sami a vu mon potentiel, ma capacité de lutte, mais il avait aussi le respect.”

Cesaro dans leur trio: «Sami et Shin faisaient quelque chose ensemble. Une chose où Sami devenait fou à l’entrée de Shin [laughs] GIF préféré de tout le monde chaque semaine. Et puis Sami était comme ‘Ouais, j’essaye de te faire entrer dans le groupe’ et je suis comme ‘Ouais, OK!’ «J’adorerais, faisons quelque chose!» »

Nakamura sur ce qu’il a dit à Cesaro: «Et je me disais« Venez nous rejoindre! Ouais viens.'”

Cesaro sur la façon dont il a répondu: “Alors j’ai dit que ça avait l’air amusant et c’est une dynamique amusante avec Sami étant … Sami. Et puis il y a un respect mutuel avec Shin mais je pense qu’il est l’une des personnes les plus cool du monde. Il peut tout faire et a l’air cool. La première fois que je suis sorti avec ces gars-là, c’était comme OK, Shin sort cool, Sami est juste devenu complètement fou, qu’est-ce que je vais faire? Je vais juste rester absolument immobile. Je vais juste être un mauvais cul [laughs]. C’est une dynamique amusante et authentique. “