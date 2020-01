Sammy Guevara sur le refus du contrat EVOLVE, presque signé avec Lucha Underground

Sammy Guevara a expliqué comment il avait failli signer avec EVOLVE et Lucha Underground avant l’arrivée d’AEW lors d’une conversation avec Wrestling Observer Radio sur la croisière Jericho.

«Je n’ai fait que Lucha Underground pendant une saison. Parce que j’étais sous contrat avec Aero Lucha. Si vous voulez du CBD, je pense que c’est ce qu’ils font maintenant. [laughs] Mais ouais, non. Et puis ils sont tombés. Donc, tout a fonctionné. Parce que j’aurais probablement signé avec Lucha Underground, signé le contrat de sept saisons. »

«EVOLVE m’a proposé un contrat comme il y a deux ans. Et je pense que c’était deux ou trois ans. Et à l’époque je n’avais pas grand chose à faire. Donc, mes amis personnels les plus proches dans l’entreprise étaient comme: «Faites-le!» Je me dis: «Mec, je ne – je sens que je ne devrais pas le prendre. Je ne devrais pas simplement accepter l’accord. “Alors je l’ai transmis et les gens étaient super énervés et se disaient:” Qu’est-ce que c’est que ce connard? Voici votre chance! “Je me dis:” Non, d’autres choses viendront. “Et deux ans plus tard, voici AEW et d’autres trucs. Qui aurait pensé?”

H / t à 411mania.com pour la transcription.