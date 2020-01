Samoa Joe blessé à RAW – Détails

Samoa Joe a été blessé lors de la diffusion de WWE RAW lundi soir. Comme vu lors de l’émission, Joe est allé plonger à l’extérieur sur Buddy Murphy. La WWE a fait une pause commerciale et quand ils sont revenus, Samoa Joe n’était plus dans le match et avait été emmené dans le dos par les responsables médicaux de la WWE.

Selon les rapports, la décision a été prise par le personnel médical et ce n’était pas une sorte de scénario. Pendant RAW, Joe était examiné dans les coulisses. Il est à craindre qu’il n’ait subi une commotion cérébrale. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en entendrons plus.

«Non seulement tu es complètement délirant, mais j’ai besoin que tu saches… Tu es nul maintenant! – @FightOwensFight à @WWERollins #RAW pic.twitter.com/yrPf31xr3Q

– Univers WWE (@WWEUniverse) 28 janvier 2020

Le porter à l’EXTREEEEEEEEEME! #RAW @FightOwensFight pic.twitter.com/AgReBJvDjx

– WWE (@WWE) 28 janvier 2020

Ce n’était pas facile… mais @WWERollins & @WWE_Murphy ont échappé à STILL #RAW #TagTeamChampions! pic.twitter.com/arVeO272ix

– WWE (@WWE) 28 janvier 2020

