Samoa Joe blessé lors d’un tournage commercial de la WWE

WWE

Alors que Samoa Joe a sans aucun doute été brillant pour regarder les deux

dans et hors du ring pendant son mandat à la WWE, le sort du champion NXT

sur la liste principale a malheureusement été détruit par divers problèmes de blessures. Et maintenant,

il y a une mise à jour sur le dernier sort de Samoan Submission Machine sur le

en marge.

Ayant été sur et hors de WWE TV récemment, Joe est actuellement

out encore blessé. Plus tôt cette année, le grappler charismatique s’est remis d’un pouce cassé et Joe est maintenant aux prises avec une blessure à la tête.

Selon Pro

Feuille de lutte, ce dernier d’une longue série de blessures s’est effectivement produit pendant

le tournage d’une prochaine publicité WWE. Le magasin rapporte que Samoa Joe

a pris un coup à sa tête lors d’un endroit de rupture de table qui veulent tableau.

À l’heure actuelle, il n’y a aucun indicateur sur quand exactement Joe pourrait être

autorisé à concourir – et le moment de cette blessure à la tête jette évidemment

grandes questions sur la participation de Samoa Joe à WrestleMania 36.

Depuis ses débuts sur la liste principale en janvier 2017, Joe a

malheureusement n’avait jamais eu la chance de participer à la Vitrine des Immortels en raison

aux blessures malheureuses. Maintenant, il se pourrait bien que cette dernière torsion cruelle dans le

conte prive à nouveau Samoa Joe de la chance de se produire sur la plus grande scène de

Le centre commercial.