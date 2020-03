Samoa Joe commente vouloir un match avec Undertaker, se quereller avec AJ Styles

Lors d’une nouvelle entrevue avec SPORTbible, Samoa Joe a commenté vouloir un match avec The Undertaker, se quereller avec AJ Styles, Kurt Angle, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur vouloir un match avec Undertaker: “Absolument. Vous savez, je pense que les choses qui, surtout maintenant que j’apprécie à propos du travail de «Taker», sont beaucoup plus exposées qu’elles ne l’ont probablement jamais été. Et oui, je serais en bas pour descendre avec «Taker, que ce soit maintenant ou à l’avenir.”

Sur ses querelles avec AJ Styles: “Oh, c’était super [to have the rivalry in WWE]. Je veux dire, chaque fois que vous montez sur le ring avec AJ – chaque fois que je l’ai tout au long de ma carrière – généralement, de grandes choses se produisent. Et c’est un témoignage de lui et de ses capacités. Ce n’était pas nouveau pour nous, nous savions que cela devait arriver, nous avons en quelque sorte été entrelacés tout au long de notre carrière, donc nous avons réussi à nous voir à travers le ring n’était pas une surprise [laughs]. “

Sur Kurt Angle: “[He’s] l’un des meilleurs gars cardio-fit avec qui j’ai jamais été dans le ring, point. “