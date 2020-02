Samoa Joe de retour en action à la WWE Live Event

La WWE a organisé un événement en direct samedi soir à Oakland, en Californie, à l’Oakland Arena.

Samoa Joe, qui a été hors de combat pendant quelques semaines après avoir souffert d’une commotion cérébrale, est retourné à la compétition en faisant équipe avec Kevin Owens pour battre AOP.

Seth Rollins, Murphy et The Authors of Pain contre Owens, Joe et The Viking Raiders dans un match par équipe de huit joueurs se dérouleront dans l’épisode de Raw de lundi.

#WWEOakland par @saffronromiet! @WWE_Murphy @WWERollins @Akam_WWE @Rezar_WWE @FightOwensFight @samoajoe_wwe pic.twitter.com/4IH2taId7Q

– Team Murphy (@BuddyMurphySite) 9 février 2020

#WWEOakland par @saffronromiet! @WWE_Murphy @WWERollins @Akam_WWE @Rezar_WWE @FightOwensFight @samoajoe_wwe @DMcIntyreWWE pic.twitter.com/pfEvryzxe4

– Team Murphy (@BuddyMurphySite) 9 février 2020

#WWEOakland #wwesupershow #samoajoe pic.twitter.com/M56Wi3mao7

– Matthew Ragsdale (@alwayswrongfilm) 9 février 2020

. @ FightOwensFight et @SamoaJoe

Vs AoP, avec @WWERollins et @WWE_Murphy comme leurs waterboys. 😂 #WWEOakland pic.twitter.com/VS4Z4R320S

– slug par défaut (@saffronromiet) 9 février 2020

AOP vs @SamoaJoe et KO @ WWE_Murphy #WWEOakland pic.twitter.com/IBCZU03NXs

– daynolin ⎊ (@deadlydayno) 9 février 2020