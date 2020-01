Samoa Joe parle du rôle de Paul Heyman dans la création de la WWE

Samoa Joe a parlé avec talkSPORT de quelques sujets, dont le travail de Paul Heyman en tant que directeur exécutif de Raw.

Ce nouveau rôle lui donne plus de pouvoir pour cultiver des scénarios pour la marque rouge. Voici ce que Joe avait à dire:

“Ça va très bien”, a répondu Samoa Joe. «Quiconque connaît Paul, c’est une personne extrêmement passionnée. Je dirai ceci: Paul est le lanceur le plus charismatique en ce qui concerne tout ce que vous trouverez dans le divertissement sportif. Les fans ont droit à des soliloquies de Paul Heyman à la télévision tout le temps. Il est un très bon forgeron et un très bon orateur et imaginez cela sur une boîte vocale à quatre heures de l’après-midi. Juste une petite diatribe très bien conçue, Paul Heyman où il vous présente [does Paul Heyman’s voice] sa vision de ce que je vois! C’est marrant. C’est génial. Ce sont des messages sympas. “