Samoa Joe révèle avec qui il détesterait faire équipe

Récemment, Samoa Joe a révélé avec qui il détesterait former une faction lors d’une interview avec TalkSport. Voici les points saillants:

Être un favori des fans maintenant: «Ce n’est pas vraiment si différent. Je ne me sens pas si mal que ça après qu’ils aient quitté l’arène pour m’encourager quand je fais des choses horribles à leurs gens préférés [laughs]. Non, c’est cool mec. Les gens disent que cela se fait depuis longtemps, mais en même temps, quand vous êtes bon en antagoniste, vous êtes bon en antagoniste. Ce n’est pas un terrain facile de le faire basculer dans l’autre sens. C’est très amusant et la foule a été géniale. Nous allons continuer de surfer sur la vague et voir où elle va. “

Sur ceux qui pensaient qu’il ferait équipe avec Roman Reigns l’année dernière: «Je pense que ça s’est un peu déroulé comme ça. Évidemment, il y a toujours ces pensées, mais oui, je ne pense pas qu’il y ait vraiment eu [any other plans]. Je veux dire, ouais. Je pense que la même chose pourrait être dite pour The Usos, nous pourrions certainement gélifier et cela fonctionnerait bien, mais en même temps, nous sommes tous de vraies personnalités individuelles et je détesterais être regroupé avec un tas de personnes juste parce que nous partageons le même héritage culturel. C’est bizarre, de nos jours. Nous sommes tous assez géniaux. Mais ce n’est pas comme si nous n’avions rien d’autre en commun, sauf une chose évidente et flagrante. Pourquoi voulez-vous nous regrouper en groupe? Tout le monde veut vraiment faire ça. Tout le monde veut que nous soyons ensemble, donc nous sommes facilement identifiables ou quelque chose comme ça, je ne sais pas! [laughs]. “

Sur Paul Heyman à la tête de RAW: «Ça se passe très bien. Quiconque connaît Paul, c’est une personne extrêmement passionnée. Je dirai ceci: Paul est le lanceur le plus charismatique en ce qui concerne tout ce que vous trouverez dans le divertissement sportif. Les fans ont droit à des soliloquies de Paul Heyman à la télévision tout le temps. Il est un très bon forgeron et un très bon orateur et imaginez cela sur une boîte vocale à quatre heures de l’après-midi. Juste une petite diatribe très bien conçue, Paul Heyman où il vous présente [puts on Heyman’s voice] sa vision de ce que je vois! C’est marrant. C’est génial. Ce sont des messages sympas. “

