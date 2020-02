Samoa Joe revient dans le Main Event de RAW la semaine prochaine

La WWE a confirmé un énorme match par équipe de huit joueurs pour la diffusion RAW de lundi prochain. Ce sera Samoa Joe, Kevin Owens et The Viking Raiders contre Seth Rollins, Murphy et The Authors of Pain:

Rollins, Murphy et AOP pour combattre KO, Samoa Joe et The Viking Raiders sur Raw Un épique match par équipe de huit joueurs opposera les champions de Raw Tag Team Seth Rollins et Murphy avec AOP contre Kevin Owens, Samoa Joe et The Viking Raiders. Le match a été signalé pour la première fois par Sports Illustrated dans une interview avec Seth Rollins, alors que The Monday Night Messiah continue de tirer les ficelles du vestiaire de Raw.

La semaine dernière sur Raw, Murphy et AOP ont éliminé KO & The Viking Raiders dans un combat extensible de six hommes, grâce à un peu d’aide de Rollins. Malgré son équipe à court, KO a reçu une ovation debout de l’Univers de la WWE après avoir éliminé Murphy et Akam et finalement épinglé par Rezar.

Les tensions entre les groupes adverses se sont maintenues dans le principal événement de la semaine dernière – une guerre à triple menace avec des implications majeures pour Rollins. Une victoire de Rollins contre Bobby Lashley et Ricochet lui aurait donné exactement ce dont il avait soif – une chance de défier le champion de la WWE Brock Lesnar au WWE Super ShowDown.

Sans surprise, AOP & Murphy se sont impliqués dans le match, mais Owens et Erik ont ​​égalisé les chances, et Ricochet a marqué une victoire pour gagner une chance à The Beast.

Avec l’univers WWE derrière eux, Owens & Co. peut-il puiser dans ce puissant soutien et le transformer en une victoire? Ou bien, le Messie du lundi soir autoproclamé mènera-t-il son équipe à la victoire? Découvrez-le à 8/7 C sur USA Network!