Sasha Banks a le cœur brisé car les fans ne peuvent pas assister à Wrestlemania 36

La pandémie de coronavirus a provoqué un massacre partout dans le monde. La zone de sports et de divertissement est peut-être la zone la plus touchée, car presque tous les jeux de genre ont été arrêtés. La WWE a essayé d’éviter le problème pendant quelques temps, mais ensuite les mesures de sécurité évoquées par le gouvernement. ne les a pas laissés se montrer en public. Ainsi, WrestleMania sera hébergé d’une manière comme jamais auparavant où il n’y aura pas d’audience.

Mise à jour sur la carte de match et les lieux de la WWE Wrestlemania 36 de deux nuits

Comme informé par la WWE, WrestleMania 36 va être une extravagance de deux nuits avec la foule de plusieurs sites. L’un d’eux serait le WWE Performance Center tandis que les autres sites seront annoncés sous peu.

La superstar de WWE SmackDown, Sasha Banks, ne peut s’empêcher de regretter le fait que les fans ne puissent pas être présents dans la série. Elle a donc cassé son personnage de talon kayfabe sur les médias sociaux en exprimant ce que ressentirait WrestleMania sans les fans.

Le Legit Boss a récemment publié une publication sur Instagram pour s’adresser à l’univers WWE. La quadruple championne féminine a dit que ça faisait mal de savoir que les fans qui attendaient d’avoir une expérience à vie pour le Show Of Shows toute l’année ne pourront pas assister au PPV.

Mais, elle a mentionné que la priorité en ce moment est la santé de chacun. Par conséquent, Sasha Banks a affirmé qu’ils fourniront de leur mieux pour offrir un spectacle digne aux fans,

«Cela me brise le cœur de savoir que les fans ne pourront pas assister à #WrestleMania Ils ne sont pas seulement là pour regarder le spectacle, ils en font partie! Mais la priorité n ° 1 est la santé de tous. Donc, le 5 avril, nous ferons de notre mieux pour présenter un spectacle digne de nos fans. C’est ce que vous méritez. “

La WWE prévoit un surprenant match par équipe mixte pour Wrestlemania 36?

Honnêtement, ça fait mal de savoir que les fans, qui économisent beaucoup d’argent toute l’année pour aller en lutte, ne pourront pas y assister. L’idée qu’un parent doive dire à son enfant qu’il ne pourra pas aller me brise le cœur. Les fans font de la semaine de lutte! Tous les événements, axxess, ils ne sont pas seulement là pour regarder le spectacle, ils sont à part. Mais en fin de compte, le monde est un endroit effrayant en ce moment, et la priorité numéro 1 est la santé et la sécurité de chacun. Donc, le 5 avril, la lutte se produira, et nous ferons de notre mieux pour présenter un spectacle digne de nos fans. Je souhaite que tu sois là, mais je jouerai comme si vous étiez tous, parce que c’est ce que vous méritez comme un patron. #wrestlemania

Alors que Sasha Banks s’apprête à participer à WrestleMania 36, ​​il y a de grandes incertitudes sur son rôle lors du plus grand événement de l’année. Elle n’a pas encore obtenu un scénario permanent qui pourrait aboutir à un match de grande envergure. Auparavant, elle aurait été l’une des participantes au match de championnat féminin de SmackDown où Bayley se défendrait.

Mais ce match n’est plus sur la carte car maintenant les spéculations sont que Sasha Banks et Bayley défieront les guerriers Kabuki – Asuka et Kairi Sane pour les championnats par équipes féminines. Alexa Bliss et Nikki Cross étaient censés être les prétendants originaux qui pourraient faire de ce combat une triple menace.