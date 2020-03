Sasha Banks & Bayley heureux pour Wrestlemania 36 Absence!

Il semble que les deux plus grands noms de la division féminine de SmackDown utilisent efficacement leurs personnages à l’écran pour couvrir les lacunes de l’équipe créative. À l’heure actuelle, ni Sasha Banks ni la championne féminine de SmackDown Bayley ne sont inscrites pour participer à Elimination Chamber ou à WrestleMania 36.

Cela s’est avéré être une bonne nouvelle pour eux Les banques ont continué à remercier à Vince McMahon.

Lors du SmackDown de cette semaine, les championnes féminines Bayley et Sasha Banks ont battu Naomi et Lacey Evans en action par équipe, ce qui était un bon échange de la semaine dernière. Par la suite, nous avons vu un segment dans les coulisses où Bayley a prétendu être la femme la plus forte de l’histoire.

Elle a plaisanté en disant qu’elle se donnait non seulement le week-end, mais aussi toute la division féminine de SmackDown, car personne de la marque bleue ne sera vue à Elimination Chamber.

Après avoir eu la nuit pour y réfléchir, je voudrais encourager tout mon vestiaire féminin #smackdown à prendre le week-end. Vous avez vraiment besoin de réévaluer vos priorités avant la saison des manies… vous êtes les bienvenus !!!!!!!!!!! https://t.co/1vVbZeRxya

– Bayley (@itsBayleyWWE) 7 mars 2020

La série de commentaires intéressants de Bayley et de Sasha Banks s’est poursuivie sur les réseaux sociaux, ce qui semblait être une tentative désespérée de couvrir l’absence des femmes de SmackDown de la soirée de télévision à la carte. Le champion le plus ancien a fourni deux tweets concernant la question qui sont les suivants,

«Je me donne le week-end! Merci @SashaBanksWWE pour une super soirée! »

«Après avoir eu la nuit pour y réfléchir, je voudrais encourager tout mon vestiaire féminin #SmackDown à prendre le week-end. Vous avez vraiment besoin de réévaluer vos priorités avant la saison des manies… vous êtes les bienvenus! “

J’adore gagner de l’argent facilement! Aucun match de chambre, aucun match de Wrestlemania. Merci Vince 😍 https://t.co/o0nfwLiPjS pic.twitter.com/ZABTlRPNmx

– $ asha Banks (@SashaBanksWWE) 7 mars 2020

Entre-temps, Sasha Banks a également consulté Twitter pour continuer à remercier Vince McMahon. Elle semblait tout aussi heureuse de gagner de «l’argent facile» sans jouer dans des matchs difficiles. Nous nous demandons si elle se moquait de la mauvaise réservation avec le tweet ci-dessous,

«J’adore gagner de l’argent facilement! Pas de match de chambre, pas de match WrestleMania. Merci Vince. “

Sasha Banks avait précédemment indiqué qu’elle souhaitait participer aux shows de coup d’envoi de WrestleMania afin qu’elle ne soit pas obligée de participer à l’ensemble du show mais reçoive tout de même un chèque de règlement lucratif. Il n’y a pas de mise à jour, que ce soit la représentation de son personnage de talon ou un essai d’avoir une note sarcastique sur la WWE ne lui donnant pas de correspondances pertinentes.

Comme indiqué ci-dessus, Sasha Banks et Bayley n’ont aucun plan à Elimination Chamber ainsi qu’à WrestleMania 36. L’un des deux matchs prévus d’Elimination Chamber a lieu dans la division féminine RAW où la gagnante affrontera la championne, Becky Lynch. , à WrestleMania le 5 avril.