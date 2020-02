Sasha Banks de la WWE rejoint la saison 2 de Mandalorian

WWE.com/Disney+

Le monde vient de tourner un peu plus près d’un endroit où nous pourrions voir un caméo Baby Yoda à WrestleMania. Ne prétendez pas que vous ne seriez pas ravi.

Cela peut sembler un peu ridicule, mais The Mandalorian et la WWE sont sur le point de croiser les choses avec la nouvelle que Sasha Banks a filmé des scènes pour la deuxième saison du spectacle Disney +. Cette révélation vient de la courtoisie de Mat Men Pro Wrestling (via la confirmation de Ryan Satin de ProWrestlingSheet) et mettrait Banks aux côtés du légendaire Shockmaster en termes de croisements de Star Wars.

La deuxième saison de l’émission extrêmement populaire ne sortira pas réellement Disney + avant octobre de cette année, mais elle est déjà en production. Il n’y a rien de concret sur le rôle de Banks ou sur le temps d’écran qu’elle obtiendra, mais cela met en contexte le fait qu’elle soit hors écran avec une blessure à la cheville depuis le 3 janvier.

Il a été question de personnages de Star Wars plus reconnaissables apparaissant dans la deuxième saison – et d’éventuelles émissions dérivées ultérieures – donc il reste à voir si Banks pourrait jouer l’un de ces personnages. Ce serait un peu étrange, cependant, étant donné que son jeu se limite à son travail de lutte – contrairement à beaucoup de ses collègues membres de la liste – ce qui en fait un choix étrange pour le spectacle. Mais elle sait jouer et son entraînement physique pourrait signifier que nous verrons un rôle qui se penche sur ce côté de son expérience?

Ce n’est pas comme la performance de Ray Parks car Dark Maul a demandé beaucoup de jeu …

